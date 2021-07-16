F1 2021
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- Üretici Codemasters
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F1 2021, Formula 1 World Championship'in resmi oyunu.
F1 2021, Codemasters tarafından geliştirilen Formula 1 yarış oyunu.
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2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP’in resmi oyunu olan F1 2021’de her hikayenin bir başlangıcı var. Heyecan verici hikaye deneyimi Braking Point, iki oyunculu Kariyer dahil F1 2021’in çarpıcı yeni özelliklerinin keyfini çıkarın ve Gerçek Sezon Başlangıcı ile gride daha da yaklaşın.
Beğenilen on yıllık Ekibim Kariyer modunda ekibinizi zirveye taşıyın veya bölünmüş ekran ve çok oyunculu modda kafa kafaya yarışın. Kendinizi dünyadaki en büyük yarış gösterisine bırakın ve 2021 sezonundan yirmi kahraman sürücü ve on ikonik ekipten oluşan otantik kadroyla yarışın:
Braking Point – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi
Oynamanın yeni yolları – İki oyunculu Kariyer ve Gerçek Sezon Başlangıcı, Beğenilen Ekibim, bölünmüş ekran ve çok oyunculu
2021 Formula 1 World Championship’in Resmi Oyunu
- Braking Point – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi
- Oynamanın yeni yolları – İki oyunculu Kariyer ve Gerçek Sezon Başlangıcı
- Ekibim modu – Bir sürücü yaratın, bir sponsor, motor tedarikçisi seçin, bir takım arkadaşı bulun ve gridde 11. Takım olarak yarışın.
- Genişletilmiş Sürücü İstatistikleri artık Odağı ve ekip için kritik Departman Etkinliklerini içeriyor.
- İki oyuncu için bölünmüş ekran yarışı
- Daha rahat yarış için gündelik yarış seçenekleri, deneyimli oyunculara da daha fazla kontrol veren yeni Uzman seçenekleri
- Güncellenmiş Araştırma ve Geliştirme ve Uygulama Programları ve yeni Hızlı Alıştırma dahil beğenilen on yıllık Kariyer Modu
- En iyi F1 eğitim alanı olan Formula 2, kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020, 2021 sezon içerikleri dahildir.
- E-spor – Çevrimiçi eleme etkinlikleri, en son haberler ve hatta yeni F1 Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğiniz oyun içi alan.
- Yarışmanın daha fazla yolu – Zamana karşı, Daha kısa sezon uzunluğu seçenekleri, Grand Prix Modu ve kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC’de) tam tekrarlarla zaferinizi yeniden yaşayın.
- Çok oyunculu modda çevrimiçi yarışın: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katılma formatı, Ligler, özelleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler.