F1 2021, Formula 1 World Championship'in resmi oyunu.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

F1 2021, Codemasters tarafından geliştirilen Formula 1 yarış oyunu.

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2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP’in resmi oyunu olan F1 2021’de her hikayenin bir başlangıcı var. Heyecan verici hikaye deneyimi Braking Point, iki oyunculu Kariyer dahil F1 2021’in çarpıcı yeni özelliklerinin keyfini çıkarın ve Gerçek Sezon Başlangıcı ile gride daha da yaklaşın.

Beğenilen on yıllık Ekibim Kariyer modunda ekibinizi zirveye taşıyın veya bölünmüş ekran ve çok oyunculu modda kafa kafaya yarışın. Kendinizi dünyadaki en büyük yarış gösterisine bırakın ve 2021 sezonundan yirmi kahraman sürücü ve on ikonik ekipten oluşan otantik kadroyla yarışın:

Braking Point – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi

Oynamanın yeni yolları – İki oyunculu Kariyer ve Gerçek Sezon Başlangıcı, Beğenilen Ekibim, bölünmüş ekran ve çok oyunculu

2021 Formula 1 World Championship’in Resmi Oyunu