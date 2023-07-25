F1 Manager 2023'de, adrenalin ve heyecan dolu F1 sezonunu bir takım menajeri olarak deneyimleyebiliyorsunuz.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Formula severler için aksiyon dolu bir sezon içeren F1 Manager 2023, Sprint etkinliği, yeni araçlar, Las Vegas Strip Circuit dahil yeni pistler, yeni gelen pilotlar ve meydan okumalar ile birlikte geri dönüyor. İstediğiniz şekilde F1 takımınızı yönetebildiğiniz F1 Manager 2023'de, takım patronu olarak kariyerinize başlayın ve sezonu birinci tamamlayın.

31 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek olan F1 Manager 2023'de, fabrikadan garaja, personelden sponsorlara kadar her alanda F1 takımınızı yönetin. Pilotlar, pistler ve birçok yenilikle gelen bu oyunda, efsane olmaya hazır mısınız?

F1 Manager 2023 İndir

Heyecanlı ve hızlı bir yarış deneyimlemek istiyorsanız, bunların başında her zaman F1 gelmek zorundadır. Kıyasıya mücadeleler ve milisaniyelerin bile önemli olduğu F1 Manager 2023, size detaylı bir yönetim sistemi sunuyor. Verdiğiniz küçük kararlar bile, sezonun gidişatını ve nasıl sonuçlanacağını büyük ölçüde belirliyor. Bu nedenle, vereceğiniz kararları iki kere düşünmenizde fayda var.

Yepyeni yarış tekrarı modu ile birlikte, 2023 FIA Formula One World Championship'ten en güzel ve nefes kesen anları tekrardan deneyimleyin. F1 Manager 2023, başlangıç gridi ile gerçek yarışları tekrardan yaşamanıza olanak tanıyor. 2023'ün tüm yarışlarını, pilotların başlangıç pozisyonlarına kadar tekrardan yaşamanızı sağlıyor. Sezon boyunca izlediğiniz tüm yarışlarda, "ben olsam öyle yapmazdım" dediğiniz yerleri sizin komuta etmenize imkan tanıyor.

Gelişmiş yönetim mekanikleri, ince ayarlı yarış deneyimi ve yarış tekrarı modu ile gelen birçok yenilikle beraber, oyuncunun tam anlamıyla gerçek bir F1 patronu olmasını sağlıyor. Oynanış açısından mükemmel olan bu oyun, aynı zamanda grafiksel anlamda çok iyi bir deneyim sunuyor. Siz de menajerlik oyunlarını seviyorsanız, 31 Temmuz'da çıkacak olan F1 Manager 2023 indirin ve bu adrenalin dolu sezonu birinci tamamlayın.

F1 Manager 2023 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8370

Intel Core i5-4590 or AMD FX-8370 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 or AMD R9 280x (3GB VRAM)

Nvidia GeForce GTX 960 or AMD R9 280x (3GB VRAM) Depolama: 30 GB kullanılabilir alan