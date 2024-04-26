Kendi çiftlik imparatorluğunuzu kurduğunuz Farm Manager World, kapsamlı simülasyon oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tarım işine adımınızı atacağınız Farm Manager World oyununda, kendi çiftliğinizi yönetin ve ticaretinizi en zirvelere kadar çıkarın. Bu simülasyon oyunu henüz yayınlanmasa da 29 Nisan 2024'te oyuncularla buluşması bekleniyor. Cleversan Games tarafından geliştirilip, Sim Farm ve PlayWay S.A. işbirliğiyle yayınlanan Farm Manager World'de, yüzlerce çeşit mahsul yetiştirin.

Egzotik bitkiler yetiştirin, hayvanlarınızı büyütün ve toprağınızı koruyun. Farklı olarak çoğu işi yapın ve arkadaşlarınızla kaynaklarınızı takas edin. Dünyanın dört bir yanındaki mahsulleri yetiştirebilir ve istediğiniz tarzda bir çiftlik oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş bir simülasyon deneyimi yaşayacağınız bu oyunda, kapsamlı bir geliştirme deneyimi yaşayacaksınız. Geliştiriciler, neredeyse gerçek hayattaki gibi her detayı düşünüp oyun içerisinde buluşturmuş. Siz oyunculara sadece kaynak satın alıp, yetiştirip, satmak kalıyor.

Farm Manager World İndir

İşletmenizde sadece kendiniz değil aynı zamanda farklı çalışanları da işe alabilirsiniz. Çalışanları, makineleri ve kendi kapasitenizi ortaya koyarak, mükemmel ticari başlarılara imza atabilirsiniz. Siz de Farm Manager World indirin ve kendi çiftlik imparatorluğunuzu kurun.

Farm Manager World Sistem Gereksinimleri