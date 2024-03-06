Fear & Hunger indirin ve hayatınızda görmediğiniz şiddeti ve rahatsız edici öğeyi bu oyunda bulun.

Kemal Tavus - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Miro Haverinen tarafından geliştirilen ve Happy Paintings tarafından yayınlanan Fear & Hunger 2018 yılında yayınlandı. Karanlık fantezi türündeki bir 2 boyutlu RPG olan Fear & Hunger göründüğünden çok daha fazlasına sahip bir dungeon crawler’dır. En rahatsız edici oyunlardan biri olan Fear & Hunger şiddet ve cinsel içerik bakımından tüyler ürpertici seviyededir.

Bu nedenle Fear & Hunger kesinlikle bir yetişkin oyunudur. Hassas bünyeler bu oyundan uzak durmalıdır. Gerçekten bu tarz oyunlara aşinaysanız ve yüksek miktarda şiddet görmeye hazırsanız bu oyunu oynayabilirsiniz.

Silent Hill’den epey etkilenmiş bir oyun olan Fear & Hunger oynanış bakımından da JRPG temellidir. Hayatta kalma mekanikleri bakımından da oldukça sıra dışı bir oyun olan Fear & Hunger sizi derinden etkileyebilecek korkutucu ve rahatsız edici bir yapımdır.

Fear & Hunger İndir

Siz de hemen Fear & Hunger indirin ve bu dehşet dolu dünyada hayatta kalmayak için her şeyinizi ortaya koyarak mücadele edin. Ölüm bu oyunda en sık başınıza gelecek şey.

Fear & Hunger Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : WindowsR 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)

: WindowsR 7/8/8.1/10 (32bit/64bit) İşlemci : Intel Core 2 Duo ya da daha iyisi

: Intel Core 2 Duo ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 9/OpenGL 4.1 destekleyen bir ekran kartı

: DirectX 9/OpenGL 4.1 destekleyen bir ekran kartı DirectX : Sürüm 9.0

: Sürüm 9.0 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan