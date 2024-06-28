Yüzlerce balık türünü yakalayabildiğiniz Fishing Clash APK, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fishing Clash APK, balık avlamaya dayalı gelişen bir simülasyon oyunudur. Oltanızı çekersiniz ve açık denizlere doğru fırlatırsınız. Fishing Simulator size avlanabilmeniz için 13 farklı ortam sunar dilediğinizi seçerek balık kovanızı doldurabilirsiniz. Sabırlı olmak bu işte oldukça önemlidir.

Yüzlerce balık çeşidi ve dilediğinizce özelleştirebildiğiniz oltalar ile Fishing Simülatör size gerçekçi bir avlanma deneyimi yaşatmayı amaçlar. Farklı balıkları avlarken kullanmanız için çeşitli yemler bulunmaktadır. Her balık her yemi yemediği için sizin de buna bir çare bulmanız ve büyük balıklara büyük yemler vermeniz gerekiyor.

Avlanırken yalnız olmak istemeyenler için de klan seçeneği mevcuttur. 100.000 farklı klandan istediğinize katılabilir, balık avlama deneyimizde arkadaşlarınızla doyasıya eğlenebilirsiniz.

Fishing Clash APK İndir

Size uygun bir klan bulamadıysanız kendi klanınızı kurarak üst sıralara tırmanabilirsiniz. Daha hızlı gelişmek isteyenler için günlük görevler de mevcuttur. Her gün düzenli tamamlayarak gittikçe katlanan bu ödüllere sahip olabilirisiniz.

Siz de Fishing Clash APK indirin ve yüzlerce değişik balık türünü özelleştirdiğiniz oltalarla yakalayın!