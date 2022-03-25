Microsoft DirectX Drivers (Windows 98/98SE/Me) 8.1

Microsoft DirectX Drivers size tam bir multimedya desteği sağlayacak bir yazılım.

Tamindir - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlar için olmazsa olmazlar arasında yer alan DirectX, tam bir multimedya desteği sunuyor. Ücretsiz olarak yıllardır Windows platformunda kullanılan yardımcı araç, multimedya dosyalarını açmak için bilgisayarlarda zorunlu bir yazılım olma özelliğine sahip. Özellikle bilgisayarlara format atıldıktan sonra ihtiyaç duyulan DirectX, kullanabilir bir araç değildir. Bilgisayarın arka planında çalışan özel bir yazılım olma özelliği taşımaktadır.

DirectX Özellikleri

Windows'ta multimedya dosyalarının çalıştırılmasını sağlar,

Ücretsiz,

İngilizce,

Güvenli,

Güncelleme,

Microsoft DirectX Drivers size tam bir multimedya desteği sağlayacak bir yazılım. DirectX Windows işletim sistemi için multimedya sistem kurulumudur. DirectX sisteminize tam bir avantaj sağlar ve olabilecek en iyi multimedya deneyimini yaşatır. DirectX; güncellenmiş grafikler, daha hızlı resim akışı ve yekpare çoklu oyunlar için destek sağlar. Tam-renk grafikleri, video, 3D animasyonlar ve surround ses sistemi gibi multimedya olarak zengin programların çalıştırıldığı ve görüntülendiği zamanlarda da daha çekici audio sunar. Eğer DirectX' in daha önceki bir sürümüne sahipseniz, kurulumdan sonra sabit diskinizin kullanılabilir alanında çok az bir farklılık görürsünüz. rnrnDirectX teknolojisinin son versiyonu olan 8.1, 8.0 versiyonundan farklı olarak USB oyun araçları için artırılmış destek ve problemsiz bir yükleme içermektedir. rnrnNot: Bu yüklemeyi yaptıktan sonra sisteminizden kaldıramazsınız. Windows 95 kullanıcıları ise DirectX 8.0a sürümünü kullanmaya devam etmelidir. Windows 98 ve sonrası versiyonlar ise DirectX'in geliştirilmiş özelliklerinin avantajını sonuna kadar kullanabilmektedir.

DirectX İndir

Yıllardır resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam edilen başarılı multimedya aracı kolay bir şekilde indirilip kullanılabiliyor. Bilgisayarına format atan ya da multimedya dosyalarını açamayan kullanıcılar, DirectX uygulamasını kurup kullanmaya başlayabilirler.