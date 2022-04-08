Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rockstar Social Club eğer bilgisayarınızda GTA 5, Max Payne 3 ve L.A. Noire gibi kaliteli Rockstar oyunlarını oynamak isterseniz yüklemeniz gereken bir oyun aracı. Ücretsiz olarak resmi web sitesi üzerinden paylaşılan uygulama, Rockstar imzalı oyunlara ulaşmanın kolay bir yolunu sunuyor. Windows kullanıcıları için yayınlanan yardımcı uygulama, basit yapısı ile milyonlara ulaştı. Milyonlarca kez indirilen ve farklı dil seçenekleri ile kullanılan uygulama bünyesinde Rockstar oyunlarına ev sahipliği yapıyor.

Rockstar Social Club Özellikleri

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Windows sürüm,

Güvenilir,

Güncel bilgiler,

Rockstar tarafından yayınlanan bu oyun giriş aracı temel olarak bilgisayarınızda yüklü olan Rockstar oyunlarının lisans denetimlerini yapıyor. Herhangi bir Rockstar oyununun dijital ürün anatharını satın altığınızda bu anahtarı Rockstar Social Club üzerinden etkinleştirebiliyorsunuz. Oyunu her açtığınızda Rockstar Social Club üzerinden oyun başlatılıyor ve bu sayede oyunu oynayabiliyorsunuz. Güncel gelişmelere de ev sahipliği yapan uygulama, güvenilir yapısı ile birlikte kullanıcılarından tam puan aldı. Resmi Rockstar uygulaması olarak karşımıza çıkan Rockstar Social Club, basit kullanımı sayesinde her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.

Rockstar Social Club bir sosyal platform olarak da iş görmekte. Rockstar Social Club kullanarak Rockstar oyunlarında karşılaştığınız diğer oyuncuları arkadaş listenize ekleyebiliyorsunuz. Bu arkadaşlarınızın başarımlarını, oyun içi gelişimlerini ve paylaştıkları ekran görüntülerini Rockstar Social Club üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Benzer şekilde siz de Rockstar oyunlarında yakaladığınız güzel kareleri ekran görüntüsü olarak Rockstar Social Club üzerinde paylaşabiliyorsunuz ve oyuncu topluluğuna gösterebiliyorsunuz. Oyunlarda kazandğınız başarımlar, gerçekleştirdiğiniz zor görevler madalyalar şeklinde Rockstar Social Club'da arkadaşlarınız tarafından görülebiliyor.

Rockstar Social Club İndir

Rockstar Social Club indirdikten sonra kendinize bir Social Club hesabı açmanız veya mevcut Social Club hesabınızla sisteme giriş yapmanız gerekiyor.