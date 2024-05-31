FLATHEAD
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Tim Oxton
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FLATHEAD, tek başınıza oynayabileceğiniz bir psikolojik korku-bulmaca oyunudur.
Gerilimin yüksek dozda bulunduğu FLATHEAD, tek kişilik bir psikolojik korku, bulmaca oyunudur. Oyun, aslında basit bir tahmin niteliğinde ilerlemektedir. Amacınız; kolu çektikten sonra karşınıza çıkan rakamdan daha büyük mü küçük mü olacağınız tahmin etmek ve puan kazanmaktır.
Puan kazanarak kaçış şansınızı daha çok artırabilir ve bedelinizi ödeyebilirsiniz. Kader çarkı çevirdiğinizi unutmadan, artan gerilimi deneyimleyin ve kazanmak için çevirmeye devam edin.
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Hayatınızla kumar oynadığınız FLATHEAD'i indirerek, siz de üst veya altı seçebilir, puan kazanabilir ve sonraki tura devam edebilirsiniz. Gittikçe kazanarak para kazandığınız gibi, kaybederken de kötü olaylar yaşayacağınızı unutmayın.
FLATHEAD Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel I5 4690 / AMD FX 8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan