FLATHEAD, tek başınıza oynayabileceğiniz bir psikolojik korku-bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerilimin yüksek dozda bulunduğu FLATHEAD, tek kişilik bir psikolojik korku, bulmaca oyunudur. Oyun, aslında basit bir tahmin niteliğinde ilerlemektedir. Amacınız; kolu çektikten sonra karşınıza çıkan rakamdan daha büyük mü küçük mü olacağınız tahmin etmek ve puan kazanmaktır.

Puan kazanarak kaçış şansınızı daha çok artırabilir ve bedelinizi ödeyebilirsiniz. Kader çarkı çevirdiğinizi unutmadan, artan gerilimi deneyimleyin ve kazanmak için çevirmeye devam edin.

FLATHEAD İndir

Hayatınızla kumar oynadığınız FLATHEAD'i indirerek, siz de üst veya altı seçebilir, puan kazanabilir ve sonraki tura devam edebilirsiniz. Gittikçe kazanarak para kazandığınız gibi, kaybederken de kötü olaylar yaşayacağınızı unutmayın.

FLATHEAD Sistem Gereksinimleri