Food Truck Chef APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 98
- DOSYA BOYUTU 153 MB
- Üretici Nukebox Studios
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Food Truck Chef APK, karavanla dünyayı gezip yemekler hazırladığınız zaman simülasyon oyunudur.
Food Truck Chef APK, karavanımızla dünyayı dolaşıp yemek servisi yaptığımız sürükleyici bir Android oyundur. Zaman yönetimi oyunlarından keyif alan her yaştan kişinin severek oynayacağı ve aynı zamanda da görselliğiyle keyif veren bir deneyim yaşatıyor.
Oyunda restoran işletmek isteyen ancak belli bir yerde de çakılı kalmak istemeyen, gezmeyi seven bir işletmecinin yerine geçiyoruz. Oyunun adından da anlayacağınız üzere menüleri hazırladığınız yer bir karavanın içi. Daha çok fast food restoranlarında tüketilen yiyecek ve içecekleri karavanınızın içinde hazırlayıp müşterilerinize sunuyorsunuz.
700’den fazla lezzet hazırlayabildiğiniz oyunda bir harita üzerinden ilerliyorsunuz. 680’in üzerinde bölüm mevcut ancak ilerleyebilmeniz için hem karavanınızın görünümünü iyileştirmeniz hem de menülerinizi geliştirmeniz gerekiyor.
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Food Truck Chef APK İndir
Dünyanın dört bir yanındaki yemek tariflerini kullanın ve müşterilerinize eşsiz lezzetler tattırın. Food Truck Chef, çeşitli yükseltmeleri de içerisinde barındırıyor. Kamuonunuzu, dekorasyonunuzu ve mutfak eşyalarınızı geliştirerek, şef olma yolunda büyük bir adım atabilirsiniz.
Evet, kendi Foof Truck işletmenizi oluşturduğunuz Food Truck Chef APK'yı indirerek, siz de Android cihazlarınızda eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşyabilirsiniz.
Food Truck Chef
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11
- DOSYA BOYUTU 194 MB
- Üretici Nukebox Studios
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Food Truck Chef, karavanınızda yemekler hazırladığınız zaman yönetimi oyunu.
Food Truck Chef, karavanınızla birlikte dünyayı gezip yemekler hazırladığınız zaman yönetimi oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda belli bir yerde restoran işletmek yerine gezmeyi seven ve hazırladığı menüleri karavanında sunmak isteyen bir kişinin yerine geçiyorsunuz.
Zaman yönetimi oyunlarında genellikle bir restoranın mutfağında bulunursunuz ve hep aynı yerde çalışarak günlerinizi geçirdiğinizden bir noktadan sonra sıkıcı hal almaya başlar bu sizin için. Food Truck Chef adlı oyunda karavanınızı mini bir restorana çeviriyor, dünyayı dolaşarak eşsiz lezzetlerinizi tüm dünyaya yayıyorsunuz. Karavanınızda genellikle hızlı tüketilebilen yiyecekleri diğer deyişle fast food restoranlarının menülerini hazırlayıp müşterilerinize sunuyorsunuz.
Yüzlerce bölümün yer aldığı oyunda şenliklere de katılıyorsunuz. Dilerseniz Facebook hesabınızı bağlayarak bu eğlenceli oyuna arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz.