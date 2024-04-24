Food Truck Chef APK, karavanla dünyayı gezip yemekler hazırladığınız zaman simülasyon oyunudur.

Erkan Calp - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Food Truck Chef APK, karavanımızla dünyayı dolaşıp yemek servisi yaptığımız sürükleyici bir Android oyundur. Zaman yönetimi oyunlarından keyif alan her yaştan kişinin severek oynayacağı ve aynı zamanda da görselliğiyle keyif veren bir deneyim yaşatıyor.

Oyunda restoran işletmek isteyen ancak belli bir yerde de çakılı kalmak istemeyen, gezmeyi seven bir işletmecinin yerine geçiyoruz. Oyunun adından da anlayacağınız üzere menüleri hazırladığınız yer bir karavanın içi. Daha çok fast food restoranlarında tüketilen yiyecek ve içecekleri karavanınızın içinde hazırlayıp müşterilerinize sunuyorsunuz.

700’den fazla lezzet hazırlayabildiğiniz oyunda bir harita üzerinden ilerliyorsunuz. 680’in üzerinde bölüm mevcut ancak ilerleyebilmeniz için hem karavanınızın görünümünü iyileştirmeniz hem de menülerinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Food Truck Chef APK İndir

Dünyanın dört bir yanındaki yemek tariflerini kullanın ve müşterilerinize eşsiz lezzetler tattırın. Food Truck Chef, çeşitli yükseltmeleri de içerisinde barındırıyor. Kamuonunuzu, dekorasyonunuzu ve mutfak eşyalarınızı geliştirerek, şef olma yolunda büyük bir adım atabilirsiniz.

Evet, kendi Foof Truck işletmenizi oluşturduğunuz Food Truck Chef APK'yı indirerek, siz de Android cihazlarınızda eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşyabilirsiniz.