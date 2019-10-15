Football Manager 2020
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 9,669
- Üretici SEGA
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Football Manager 2020 PC İndir: Windows bilgisayarlarda oynanabilen en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri
Football Manager 2020 Windows PC’ye indirip oynayabileceğiniz oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerliği oyunlarından biri. Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2020’de dünya çapında futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçip yönetiyorsunuz. Türkçe futbol menajerliği oyunu arıyorsanız, Football Manager 2020’yi indirip oynamalısınız.
Football Manager 2020, planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunuyor. Diğer oyunların aksine takip edilecek, önceden belirlenmiş bir son veya senaryosu yok, sonsuz olasılık ve fırsat var. Kulüplerin hikayeleri sizin elinizde. 2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atarak en iyi menajerler arasına girin. En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000’in üzerinde “gerçek” oyuncu ve personeli gözleyin. Hazır taktikler yerine kendi eşsiz taktik vizyonunuzu oluşturun ve bunu antrenman sahasında gerçeğe dönüştürün.
Football Manager 2020 PC ile Gelen Yenilikler
- Geliştirme Merkezi: İlk 11’e hazır olana kadar genç yıldızları kulübe geldikleri ilk andan itibaren altyapıda geliştirmenizi sağlar.
- Kulüp Vizyonu: Yönetim kurulunun çok daha ötesine gider, transferlere, oyun tarzına rekabet beklentilerine etki edebilir, kulübün kimliğini güçlendirmeye çalışırken çok yıllı hedefleri yakalayabilirsiniz.
- Oynatılma Süresi Yol Haritası: Oyuncunun sözleşmesi boyunca o an için ve geleceğe yönelik oynatılma sürecini oluşturarak, yedek oyuncu aşamasından yıldız oyuncu olana kadar her aşama için net bir yol belirleyin.
- Teknik Heyet: Yeni roller, tavsiye ve etkileşim ekibini daha önce hiç olmadığı kadar önemli kılıyor. Bölgeler arasındaki daha fazla işbirliği oyunu, tıpkı gerçek hayattaki gibi bir teknik ekip yapısına yaklaştırıyor.
- Grafiksel Geliştirmeler: Yeniden tasarlanan oyuncu ve menajer modelleri, geliştirilmiş ışıklandırma ve yenilenmiş saha görselleri şimdiye kadarki en gerçekçi ve en iyi görünümlü maç deneyimini oluşturuyor.
Football Manager 2020 PC Oynanış Detayları
- Dünya genelinde futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçin
- 2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atarak yeni bir çağ başlatın
- En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000'in üzerinde gerçek oyuncu ve personeli gözleyin
- Kendi taktik vizyonunuzu oluşturun ve antrenman sahasında bu vizyonu gerçeğe dönüştürün
- Bugüne kadarki en sürükleyici ve en akıllı maç motoruyla oynayın
Football Manager 2020 PC Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/Nisan 2018 Güncellemesi veya daha yeni)
- İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 - 2.2GHz +
- Bellek: 2GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Football Manager 2020 PC Çıkış Tarihi
Football Manager 2020 PC platformuna 19 Kasım 2019’da çıkış yapacak.
Football Manager 2020 Mobile
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 514
- Üretici SEGA
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Football Manager 2020 Mobile İndir: Android telefon ve tabletlerde oynanabilen futbol menajerlik oyunu
Football Manager 2020 Mobile, Android telefon ve tabletlerde oynanabilen futbol menajerlik oyunu. Türkçe futbol menajerlik oyunları arasında en iyisi diyebilirim. 21 ülkeden 60’tan fazla lig içeren oyunda rüya takımınızı kurup şampiyonluklara koşuyor, zirveye oturmak için mücadele ediyorsunuz.
Yeni ligler, yenilenmiş genç oyuncu yetiştirme, yedek takımlar ve turnuvalar, medya ve haberlere yönelik iyileştirmeler, genişletilmiş maç görünümü, yenilenmiş kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılıyor Football Manager 2020 Mobile. Çok sayıda iyileştirme, düzeltme ve geliştirme ile şimdiye kadarki en kusursuz ve en gelişmiş sürümü diyebilirim. Aksiyonu daha yoğun yaşamamızı sağlayan yeni maç görünümü harika bir maç deneyimi yaşatıyor. Danimarka ve Yunanistan liglerinin eklendiği 60’dan fazla lig arasından seçimimizi yapıp 2020 sezonuna başlıyoruz. Dünyanın en büyük oyuncu veri tabanına göz atarak yetenekleri keşfediyoruz. Yetenek demişken oyuncu yetiştirebiliyoruz. Genç oyunculara takımda olma şansı vererek performanslarını izliyor, gerekirse 21 yaş altı takımda oynatıyoruz. Taktik panosunda diziliş ve oyun stilimizi de ayarlayıp tüm hazırlıkları tamamlıyor ve maça çıkıyoruz.
Football Manager 2020 Mobile Android Oynanış Özellikleri:
- Danima ve Yunan ligleri, Felemenkçe ve Portekizce dili
- Genç oyuncuları desteklemeye yönelik yenilenen sistem
- Genç oyuncuların kendileri gösterecekleri yedek takım ve turnuvalar
- Oyundaki olayların oyuncularınızı nasıl etkilediğini gösteren yenilenmiş haberler sistemi
- Derbi heyecanı
- Şimdiye kadarki en kaliteli maç deneyimi
- Yenilenmiş kullanıcı arayüzü
Football Manager 2020 Mobile
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 694
- Üretici SEGA
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Football Manager 2020 Mobile İndir: iPhone/iPad'de oynayabileceğiniz en iyi Türkçe futbol menajerlik oyunu
Football Manager 2020 Mobile, PC ve mobilde oynanabilen en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri. iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan Türkçe futbol menajerliği oyununda dünyanın en iyi 21 futbol ülkesinden 60’tan fazla lig bulunuyor. Zahmetsizce rüya takımınızı kurup şampiyon olmak için mücadele veriyorsunuz. İlk kez bu sezonda genç oyuncuları ayrı takımda oynatma şansı sunuluyor. Kullanıcı arayüzü dahil pek çok noktada yapılan iyileştirmeler, geliştirmelerle şimdiye kadarki en kusursuz ve en gelişmiş sürüm karşımızda.
En iyi futbol menajerliği oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan Football Manager’ın 2020 sezonu başladı! 21 ülkeden 60’dan fazla lig seçeneği mevcut. Yeni sezonda Danimarka ve Yunan ligleri eklendi. İster üst üste ligi birincilikle bitirmiş, kupalara doyamamış başarıya, zafere alışkın bir takımı alın isterseniz de bünyesinde genç yetenekleri barındıran tek eksikler iyi bir antrenör olan bir takımı yönetin. Kulübünüzü seçtikten sonra dünyanın en büyük oyuncu veri tabanına göz atın ve sürekli kazananlardan oluşan yetenekli bir takım kurun. Antrenman sahasında oyuncularınızı yıldızlara dönüştürün. Oyuncularınızı hazırlamak kadar sahaya dizilişiniz, taktikleriniz de önemli. Taktik panosundan son ayarlamaları yapın ve maça çıkın.
Football Manager 2020 Mobile iOS Oynanış Özellikleri:
- Yeni ligler ve diller
- Yenilenmiş genç oyuncu yetiştirme
- Yedek takımlar ve turnuvalar
- Medya ve haberlere yönelik iyileştirme
- Ezeli rakipler
- Maç günü deneyimi
- Yenilenmiş kullanıcı arayüzü