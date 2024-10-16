Forager APK, kaynak toplayıp kendi yerleşkenizi inşa edebileceğiniz 2D bir açık dünya oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Humble Bundle tarafından geliştirilen Forager APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir 2D açık dünya simülasyon oyunudur. Keşif, tarım ve zanaat başlıklarını birleştiren Forager'da, sıfırdan başlayarak üssünüzü gitgide geliştirmelisiniz. Yararlı eşyalar ve yapılar oluşturmak için 2D görsellikte kaynaklar toplayın ve üs inşa edin.

Oyun içerisinde ilerlerken bir yandan da seviye atlarsınız. Seviye atladıkça yeni özellikler kazanır, becerilerin kilidini açar ve farklı planlamalar öğrenebilirsiniz.

Stardew Valley ve Terraria gibi oyunlardan ilham alan Forager APK, 2D görselliğe mükemmel içerikler sığdırmayı başarmıştır. Açık dünyada dolaşırken kapsamlı kaynaklara erişebilir ve geleceğinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Sadece görsellik değil, aynı zamanda hem kontrol hem de saldırı animasyonlarıyla birlikte oyunculara keyif vermektedir.

Forager APK İndir

Forager APK'da yerleşkenizi geliştirmeye devam ederken, karşınıza çıkabilecek düşmanlara karşı da dikkatli olmalısınız. Arkadaş ağınızı genişletmeli, becerilerinizi ve ekipmanlarınızı geliştirmelisiniz.

Akıllı telefonlarınızda üs inşa etme ve 2D açık dünya deneyimi yaşamak istiyorsanız, Forager APK indirebilirsiniz.

Forager Oyunu Özellikleri