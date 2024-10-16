Forager APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Humble Games
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Forager APK, kaynak toplayıp kendi yerleşkenizi inşa edebileceğiniz 2D bir açık dünya oyunudur.
Humble Bundle tarafından geliştirilen Forager APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir 2D açık dünya simülasyon oyunudur. Keşif, tarım ve zanaat başlıklarını birleştiren Forager'da, sıfırdan başlayarak üssünüzü gitgide geliştirmelisiniz. Yararlı eşyalar ve yapılar oluşturmak için 2D görsellikte kaynaklar toplayın ve üs inşa edin.
Oyun içerisinde ilerlerken bir yandan da seviye atlarsınız. Seviye atladıkça yeni özellikler kazanır, becerilerin kilidini açar ve farklı planlamalar öğrenebilirsiniz.
Stardew Valley ve Terraria gibi oyunlardan ilham alan Forager APK, 2D görselliğe mükemmel içerikler sığdırmayı başarmıştır. Açık dünyada dolaşırken kapsamlı kaynaklara erişebilir ve geleceğinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Sadece görsellik değil, aynı zamanda hem kontrol hem de saldırı animasyonlarıyla birlikte oyunculara keyif vermektedir.
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Forager APK İndir
Forager APK'da yerleşkenizi geliştirmeye devam ederken, karşınıza çıkabilecek düşmanlara karşı da dikkatli olmalısınız. Arkadaş ağınızı genişletmeli, becerilerinizi ve ekipmanlarınızı geliştirmelisiniz.
Akıllı telefonlarınızda üs inşa etme ve 2D açık dünya deneyimi yaşamak istiyorsanız, Forager APK indirebilirsiniz.
Forager Oyunu Özellikleri
- Stardew Valley ve Terraria'dan ilham alınan içerikler
- 2D açık dünya deneyimi
- Beceri ve ekipman gelişimi
- Üs inşa etme
- Keşif, tarım ve tasarım seçenekleri
- Kaynak toplama ve işleme
- Pek çok farklı oyun tarzı
- Keyif verici görsellik ve animasyonlar
- Basit kontroller