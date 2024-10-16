Oyun geliştirme şirketi kurduğunuz Game Builder Tycoon, oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşatmaktadır.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Game Builder Tycoon, sıfırdan başlayıp büyük bir oyun şirketine kadar uzanabileceğiniz simülasyon oyunudur. Bağımsız bir oyun geliştiricisinin rolünü üstleneceksiniz. Kendinizi gitgide geliştirin, yeni oyunlar piyasaya sürün ve pazarlamanızı iyi yapın.

Küçük bir odadan büyük şirketlere adım atacaksınız. Tabii ki ilk başta tek olacak ve düşük bütçeli oyunlar geliştireceksiniz. Şirketinizi büyütürken ofisinize çalışanlar da almalısınız. Çalışanların maaşlarını, vergileri ve kredi borçlarının tamamını üstlenin.

Game Builder Tycoon'da 5000 adet oyun şirketiyle mücadele edeceksiniz. Her seferinde geliştirdiğiniz oyunların seviyesini artırmalı ve sanat, diyalog, müzik, level tasarımı ve diğer tüm özellikler açısından gelişmiş olmalısınız.

Game Builder Tycoon İndir

Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve eğitebilirsiniz. Oyuna başlarken hangi yönde ilerlemek istediğinizi seçin. Kodlayıcı, sanat tasarımcısı veya yaratıcılık olarak bir adım önde başlayabilirsiniz. Vizyonunuza en uygun karakterinizi oluşturarak, farklı özelliklerde geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Görsellik ve oynanış açısından bir simülasyon oyununa uygun olan Game Builder Tycoon, orta derece zorluğa sahiptir. Ne çok zor ne de basit bir yapısı bulunmayan oyun içerisinde hem eğlenceli hem de mücadeleci bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Oyun geliştirme işini seviyorsanız Game Builder Tycoon indirin ve kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Game Builder Tycoon Sistem Gereksinimleri