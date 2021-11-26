Hashiriya Drifter APK Android oyunu, drift yarışı ile araba sürme simülasyonunu birleştiriyor. Online yarış oyunlarını sevenler için tavsiyedir.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hashiriya Drifter APK olarak Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz drift odaklı araba yarışı oyunu. Bu online yarış oyununda seçebileceğiniz düzinelerce araba var ve yarışları gerçekten kazanmak istiyorsanız asfaltı ağlatmanız gerekiyor.

Hashiriya Drifter APK İndir

Yoğun, heyecan verici, birebir yarışlarda 10 milyondan fazla oyuncuya kadar oynayın. Fortnite, Among Us, PUBG’yi bir kenara bırakın, piyasadaki en etkileyici, heyecanlı yarış oyunlarından birine odaklanın.

Sürüş becerilerinizi test edin. Aynı anda online 20 kişiye karşı yarıştığınızı hayal edin. Sokak yarışlarını ve drift yarışlarını seviyorsanız, Hashiriya Drifter oynayabileceğiniz en havalı oyun. Sokak yarışları sürükleyicidir ve arabanızı istediğiniz gibi değiştirme fırsatı verir. Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce seviye var ve hepsi drift becerilerinizi test etmek için kıvrımlar ve dönüşlerle dolu. Odak noktanız denemek, en iyisi olmak ve bitiş çizgisine önce ulaşmak. Bu zorlu simülatör oyununda bunu yapmak kolay değil. Oyunda her araç için gerçekçi ayar yapılabiliyor. Tek araba için 100’den fazla parçayla istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Hashiriya Drifter, size en iyi online yarış deneyimini ve dünyanın her yerinden insanlara karşı yarışmanın harika bir yolunu sunuyor. Dünyadaki en iyi sürücü olmak için gerekenlere sahip misiniz? Milyonlarca oyuncuya karşı yeteneklerinizi test edin.