Hayat Pay, harcadıkça kazanabileceğiniz kapsamlı bir dijital cüzdan uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayat Pay, Hayat Finans Katılım Bankası tarafından geliştirilen ve kullanıcılarına alışverişlerinde nakit iadesi ve ödül kazandıran bir mobil cüzdan uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların alışveriş fişlerini yükleyerek "hayatpara" ve nakit para kazanmalarını sağlar. Ayrıca, ücretsiz dijital ön ödemeli kart sunarak, internet alışverişlerinize yeni bir seçenek sunar.

Market alışverişlerinde Hayat Holding'e ait markalardan (Familia, Papia, Molfix, Molped, Bingo, Bebem Natural, Evony, Goodcare) ürünler satın alarak hayatpara biriktirebilirsiniz. Ücretsiz alışveriş yapmak ve indirimlerden rahatlıkla yararlanmak istiyorsanız, biriktirdiğiniz puanları market alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Hayat Pay İndir

Hayat Pay uygulamasına kayıt olun, kart başvurusu yapın ve mobil cüzdanınıza anında erişim sağlayın. Günlük alışverişlerinizi kazanca dönüştürebilir, QR ile ödeme yapabilir, fatura ödeyebilir, para transferi yapabilir ve kampanyalar hakkında haberdar olabilirsiniz.

Hayat Holding'e ait olan markaları satın aldıktan sonra fişi uygulama içerisinden çekin ve hayatpara kazanın.

Oldukça basit bir arayüze ev sahipliği yapan Hayat Pay uygulaması, kullanıcılara hızlı alışılabilir bir kullanım sunmaktadır. Zorlandığınız anlarda arayüzde bulunan yönergeleri inceleyebilir ve her türlü işlemi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra canlı desteğe bağlanabilir ve sorunlarınızı danışabilirsiniz.

Siz de Hayat Pay indirin ve harcadıkça kazanabileceğiniz bu dijital cüzdan uygulamasının keyfini çıkarın!

Hayat Pay Uygulaması Özellikleri