Polis memurunun yerine geçtiğiniz Highway Police Simulator'da, olay yerine gidin, suçluları yakalayın ve kariyerinizdeki en üst rütbeye ulaşmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Highway Police Simulator, suçluları yakalamaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Polis simülatörü olarak oyuncuların karşısına çıkan bu oyunda, Caminora'nın her yerini gezebilir ve suçluları kovalarken kent manzaralarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Gündelik olarak bir polis memurunun yerine geçeceksiniz. Memurların günlük olarak yaşadığı her şeyi yaşayacak, kanunu ve düzeni sağlayacaksınız. Hem erkek hem de kadın polis karakterlerini seçebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Highway Police Simulator, oyunculara sadece görev vermek yerine hikaye odaklı bir oynanış sunmaktadır. Rütbe yükselmek ve kariyerinizde ilerlemek için eğitim alanlarını kullanabilir ve görevlerde en iyi performansı verebilirsiniz.

Highway Police Simulator İndir

Highway Police Simulator oyununun oynanışı, tüm oyuncuların bildiği GTA serisini anımsatmaktadır. Kamera açıları, görsellik, sürüş ve kontrol bakımında alıştığınız bir tasarımla karşılaşabilirsiniz. Her ne kadar benzerlik gösterse de mükemmel grafikleri ve kontrol yapısını oyunculara sunuyor.

Bir polisin en büyük silahlarından birisi, ikonik hale gelmiş polis arabalarıdır. Farklı polis arabalarını, helikopterleri ve daha farklı araçları görev esnasında kullanacaksınız.

Görev anında amacınız sadece suçluları öldürmek değildir. Kimi zaman suçlunun bulunduğu, kimi zaman ise suçlunun bulunmadığı görevlere gideceksiniz. Kaza yerlerini araştırmalı, olaya karışanlardan görüş almalı, kazayı belgelemeli, çeşitli deliler toplamalı ve tüm bilgileri yorumlayarak olayları çözmelisiniz.

Siz de Highway Police Simulator indirin ve bir polis memurunun yerine geçerek, aksiyon dolu simülasyon deneyimi yaşayın!

Highway Police Simulator Sistem Gereksinimleri