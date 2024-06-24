Hotel Business Simulator, oteldeki tüm işleri sizin üstlendiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi otelinizi işletebildiğiniz Hotel Business Simulator, eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Akıcı bir şekilde uzun sürelerce oynayabileceğiniz bu oyunda otelinizi geliştirin, odaları temizleyin, müşterilerinize hizmet edin ve para kazanın. Her türlü işin ucundan tutun ve tüm kararları siz verin.

Otelinizi küçük bir işletmeden 5 yıldızlı bir lüks tesise dönüştürmek için dekore edin ve en iyi hizmeti verin. Tahmin edeceğiniz üzere otelinizin başarısı yıldızlara bağlıdır.

Odaları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İster bir kraliyet odası tarzında isterseniz de mütevazi bir oda şekli verebilirsiniz. Odanıza harcayacağınız para ve süre, müşterinizin ve sınıfını belirleyecektir. Müşterilerinizin girişinden çıkışına kadar gülümsemesini sağlayın, basitten abartılıya kadar ihtiyaçlarını karşılayın ve otelinizin popülerliğinin artmasını izleyin.

Hotel Business Simulator İndir

Hotel Business Simulator oyununda, otel fiyatlarından temizlik işlerine kadar siz belirleyecek ve yapacaksınız. Para kazanmak ve kara geçmek için otel fiyatlarını en doğru şekilde belirleyin ve kazandığınız parayı işletmeniz için kullanın.

Siz de Hotel Business Simulator indirin ve oteldeki tüm sorumluluğu alarak yükselmesine ön ayak olun!

Hotel Business Simulator Sistem Gereksinimleri