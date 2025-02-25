Güvenlik olarak görev yaptığınız I Am Security APK'da, gece kulübüne girmek isteyen müşterileri kontrol edin ve uygun olanları içeri alın!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

I Am Security APK, gece kulübünün güvenliğini üstlendiğiniz bir simülasyon oyunudur. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu oyunda, içeriye kimin girip giremeyeceğini siz belirleyecek ve şüpheli herhangi bir şey gördüğünüzde müşterileri geri çevireceksiniz.

İçeri girmeye çalışanlar her türlü yasaklı eşyayı içeri sokmaya çalışabilir. I Am Security'de misafirleri incelemek için metal dedektörlerini, tarayıcıları ve ellerinizi kullanarak arama yapabilirsiniz.

Daha çok eğlenceli bir yapıya sahip olan I Am Security APK, oyunculara keyifli dakikalar yaşatmaktadır. Hem oyunun içeriklerinden hem de modelleme ve grafiklerden bu eğlenceli hazzı daha fazla alabilirsiniz. Karakterleri tıraş edin, giydirin, eşyalarla donatın veya kavga edin.

I Am Security APK İndir

Gece kulübüne girmek isteyen misafirler için her zaman iki farklı karar vermenize gerek yok. İçeriye alıp almamanın yanı sıra eğer misafir düzeltilecek bir soruna sahipse, sorunu çözün ve ardından misafiri içeri alın. Saç tıraşı, sakal tıraşı ve diğer özellikleri bakımından iyi olmayan müşterileri temizleyerek içeri alın.

Siz de I Am Security APK indirin ve Android cihazlarınızda eğlenceli bir güvenlik simülatörü deneyimi yaşayın!