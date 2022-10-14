Çocukluğumuzun hayali olan internet kafe sahibi olmayı mobil cihazlara taşıyan bir oyun var! Birçok çocuğun hayali olan mesleğin oyunu Internet Cafe Simulator APK.

Abdullah Yılmaz - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnsanlar büyüdükçe Kimileri hayallerini gerçekleştirdi kimileri ise bu hayallerinden vazgeçti. Birçok çocuğun zamanında en büyük hayalleri arasında yer alan mesleklerden biri de internet kafe sahibi olmaktı. Çünkü sabahtan akşama kadar oyun oynayabilir ve aynı zamanda para kazanabilirsiniz. İşte devreye burada İnternet Cafe Simulator APK giriyor.

İnternet Cafe Simulator APK İndir

İnternet kafe kurmak gerçek hayatta zordur ancak oyunda da kolay değil. Çünkü sıfırdan bir internet kafe kurmak için bir dükkan kiralamanız gerekiyor ve bu dükkanda masalların bulunması, bilgisayarların bulunması, içeceklerin ve tabii ki de internetin bulunması gerekiyor.

Böyle düşününce bir oyunda gerçek hayatı aratmayan izlenimler bulunuyor gibi gözüküyor. Fakat, birkaç malzemeyi tamamladıktan sonra internet kafeniz açmaya başlayabiliyorsunuz. Öyle ki 1-2 tane bilgisayarla internet kafe var açabilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var o da hırsızlar çünkü Hırsızlar internet kafenizi yağmalayabilir ve sizi zarara uğratabilir. Bu nedenle Hırsızları yakalamanız ve çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Yeri geldiğinde hırsızları dövebilirsiniz. Aynı zamanda pazardan yeni cihazlar alabilir birçok şeyi daha yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.

Tüm bunları yaptıktan sonra internet kafeniz yönetebilir gelen maillere cevap verebilir internetten yeni alışverişler yapabilirsiniz oyun bize tam olarak diyor ki ben gerçekten de bir internet kafe Simulator oyunuyum. Tabii ki ilk başta tüm bunlara hemen yapamayacaksınız çünkü internet kafe kurmak o kadar da kolay değil!