En hızlı VPN ödülü alan Ivacy VPN en ideal VPN programları arasında yer almaktadır.

Abdullah Yılmaz - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sınırsız bant genişliği ile kullanıcıların karşısına gelen Ivacy VPN uygulaması birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri olan VPN uygulamaları her geçen gün önemli bir rol üstlenmekte. Özellikle ülkelerin politik nedenleri kullanıcıları VPN kullanmaya zorlarken. Aynı zamanda bazı platformlardaki özellikler platformlarda sunulmamaktadır. Bu nedenle devreye yüksek hızda VPN uygulamaları girmekte Ivacy VPN bu uygulamalardan biridir.

Ivacy VPN İndir

Aynı anda 10 cihazda oturum açma izni sağlayan VPN uygulaması aynı süre zarfında sınırsız bant genişliğide sağlamaktadır. Kullanıcılar VPN uygulamalarından tarama günlükleri ve politikalar gibi izinler istememektedir. Ivacy VPN bu özelliği ile ön planda duruyor.

Yüksek hızda indirmeler yapabileceğiniz VPN uygulaması sayesinde Netflix gibi platformlarda ülkenizde olmayan filmleri indirebilme imkanınız bulunmakta. 100'den fazla konumda 6000'e yakın sunucu bulunan ve P2P desteği sunan Ivacy VPN indirmeye değer bir VPN uygulaması olarak gözüküyor.

Özel kodi uygulaması da bulunduran VPN uygulaması askeri sınıf 256-Bit şifreleme sunmaktadır. Siz de en ideal VPN uygulaması Ivacy VPN indirebilir ve internette güvenli bir şekilde dolaşabilirsiniz.

Ivacy VPN Özellikleri

P2P desteği

256 Bit şifreleme

5700 server

10 cihazda oturum açma