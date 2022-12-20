Ivacy VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 76.00 MB
- Üretici Ivacy
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En hızlı VPN ödülü alan Ivacy VPN en ideal VPN programları arasında yer almaktadır.
Sınırsız bant genişliği ile kullanıcıların karşısına gelen Ivacy VPN uygulaması birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri olan VPN uygulamaları her geçen gün önemli bir rol üstlenmekte. Özellikle ülkelerin politik nedenleri kullanıcıları VPN kullanmaya zorlarken. Aynı zamanda bazı platformlardaki özellikler platformlarda sunulmamaktadır. Bu nedenle devreye yüksek hızda VPN uygulamaları girmekte Ivacy VPN bu uygulamalardan biridir.
Ivacy VPN İndir
Aynı anda 10 cihazda oturum açma izni sağlayan VPN uygulaması aynı süre zarfında sınırsız bant genişliğide sağlamaktadır. Kullanıcılar VPN uygulamalarından tarama günlükleri ve politikalar gibi izinler istememektedir. Ivacy VPN bu özelliği ile ön planda duruyor.
Yüksek hızda indirmeler yapabileceğiniz VPN uygulaması sayesinde Netflix gibi platformlarda ülkenizde olmayan filmleri indirebilme imkanınız bulunmakta. 100'den fazla konumda 6000'e yakın sunucu bulunan ve P2P desteği sunan Ivacy VPN indirmeye değer bir VPN uygulaması olarak gözüküyor.
Özel kodi uygulaması da bulunduran VPN uygulaması askeri sınıf 256-Bit şifreleme sunmaktadır. Siz de en ideal VPN uygulaması Ivacy VPN indirebilir ve internette güvenli bir şekilde dolaşabilirsiniz.
Ivacy VPN Özellikleri
- P2P desteği
- 256 Bit şifreleme
- 5700 server
- 10 cihazda oturum açma
Binlerce sunucu
Ivacy VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 76.00 MB
- Üretici Ivacy
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Android için binlerce sunucusu bulunan ve politikası olmayan VPN uygulaması Ivacy VPN
İnternet dünyasının vazgeçilmez uygulamalarından biri olan VPN her geçen gün eğlence ve politik nedenlerden dolayı kullanımı artmaktadır. Ayrıca internette gizli kalmanın yollarından biri olan VPN, kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor. Burada en çok tercih edilen ve ideal görülen VPN uygulamaları ise politikası olmayan ve hızlı olmasından gelmekte. Ivacy VPN ideal VPN uygulamaları arasında yer almaktadır.
Ivacy VPN İndir
6 bin'e yakın sunucu ve askeri sınıf 256-Bit şifreleme sunan uygulama birçok VPN uygulamasından daha başarılı gözüküyor. Eş zamanlı olarak 10 cihazda oturum açma imkanı tanıyan Ivacy VPN indirmeye değer bir VPN uygulaması olarak başta geliyor.
En öne çıkan özelliği ise yüksek hızda indirme yapması. Tabi kullanıcıların internet hızı Ivacy VPN indirme hızını da etkilediğini belirtmek isteriz. Ülkelerin politik nedenlerinden sıkıldıysanız ve aynı zamanda platformlardaki içerikleri çeşitlendirmek istiyorsanız Ivacy VPN indirebilirsiniz.
Konum konum gezebileceğiniz ve gündemleri anlık olarak takip edebileceğiniz VPN uygulamasını sizlere 100'den fazla konum ile karşınıza gelirken aynı süre zarfından istediğiniz cihazda aileniz ya da arkadaşınızda sizinle beraber eşlik edebilme imkanı tanımaktadır.
Kolay ve basit bir arayüz ile kullanıcıların karşısına gelen uygulama aynı zamanda P2P desteği de sunmaktadır. 5700 server bulunan uygulama aynı anda binlerce kişiye cevap verebilecek ve IP değiştirirken bekletmeyecek.
Ivacy VPN Özellikleri
- 256 Bit şifreleme
- P2P desteği
- 5700 sunucu
- Birçok cihazda oturum açma özelliği
Ivacy VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 164.30 MB
- Üretici Ivacy
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Güvenilir ve hızlı VPN uygulaması Ivacy VPN binlerce sunucu ile ön plana gelmekte.
En ideal VPN uygulamalarından biri olan Ivacy VPN birden fazla özellikle beraber kullanıcıların karşısına gelmektedir. Sanal dünyada güvenlik için en çok kullanılan yöntemlerden biri de VPN kullanmakdır. Bu nedenle Ivacy VPN tercih edilebilecek VPN uygulamalarından biridir.
Ivacy VPN İndir
Binlerce sunucu arasında beklemede kalmadan anında IP değiştirebileceksiniz. Bu sayede yüksek hızda indirmeler gerçekleştirebilir ve internetin keyfini yaşayabilirsiniz. 256 Bit şifreleme sistemi ve 5700 server ile gelen Ivacy VPN görünen o ki en ideal VPN uygulamaları arasında yer alıyor.
Özel kodi uygulaması da bulunan programın aynı zaman içinde P2P desteği sunan bir VPN uygulaması olduğunu söylemeden geçmeyelim. Eş zamanlı olarak 10 cihazda oturum açma özelliği bulunan sistem birçok kişinin tercih edebileceği VPN uygulamaları arasında yer alır.
Binlerce sunucu arasından kolay ve hızlı bir şekilde istediğinize ulaşabileceğiniz VPN uygulaması iOS için ücretsiz bir şekilde indirebilir ve kullanılabilir. Aynı süre zarfından istediğiniz konumdan gündemi takip edebilme imkanı tanıyan VPN uygulaması en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor diyebiliriz.
Siz de internette güvenli ve hızlı bir şekilde gezinmek istiyorsanız Ivacy VPN indirebilir ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.
Ivacy VPN Özellikleri
- 5700 sunucu
- 256 Bit askeri sınıf şifreleme
- P2P desteği
- Basit ve kolay kullanım
Ivacy VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 34.00 MB
- Üretici Ivacy
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Ivacy VPN hızlı ve güvenilir aynı zamanda binlerce sunucuya sahip olan bir VPN uygulamasıdır.
Askeri sınıf şifreleme özelliği sunan bir VPN uygulaması bulmak epey bir zor. Burada devreye Ivacy VPN giriyor. Aynı zamanda birçok kişinin tercih ettiği Ivacy VPN yüksek hızda indirme imkanı tanımaktadır.
Ivacy VPN İndir
Birden çok özellikle gelen Ivacy VPN eş zamanlı olarak 10 cihazda oturum açma özelliği sunmaktadır. Özel kodi uygulamasına sahip Ivacy VPN programı basit ve şık bir arayüze sahiptir.
5700 server'ı bulunan uygulama P2P desteği sunduğunu da belirtiyor. 256 Bit'lik askeri şifreleme özelliği sunan Ivacy VPN aynı zamanda 100'den fazla konumda hizmet verebilmektedir.
Ücretsiz olan VPN uygulaması politik ve kayıt günlükleri gibi özellikler de istememektedir. Bu nedenle Ivacy VPN indirilebilecek VPN uygulamaları arasında başta yer alıyor.
En iyi VPN uygulamaları arasına da girebilecek olan VPN kendinden oldukça söz ettirmekte. Şimdiden kolay kullanıma sahip olan uygulama en ideal VPN uygulamaları arasında yer alıyor diyebiliriz.
Siz de ücretsiz ve hızlı bir VPN uygulaması arıyorsanız. Ivacy VPN kullanabilirsiniz.
Ivacy VPN Özellikleri
- 6000'e yakın sunucu
- P2P desteği
- Askeri şifreleme
- Basit kullanım