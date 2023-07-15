Jagged Alliance 3, çeşitli paralı asker grupları yönetebildiğimiz, bir sıra tabanlı strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Jagged Alliance 3, 2021'deki ilk gösteriminden iki yıl sonra oyuncularla buluşuyor. Haemimant Games tarafından geliştirilen Jagged Alliance 3, taktiksel bir RPG oyunudur.

Oyun aslında belirli ve gerçek bir yerde geçmiyor. Jagged Alliance 3, kurgusal olarak tasarlanmış ve Afrika esintileri yaratan Grand Chien bölgesinde geçiyor. Ülke başkanının kaçırılmasıyla ve Grand Chien'de isyan sürecine girilmesiyle devreye sizin girmeniz gerekiyor. Bölgede bulunan Lejyonu kovmak ve başkanı kurtarmak için göreve başlıyorsunuz.

Jagged Alliance 3 İndir

Bir paralı asker ekibine komutlar verdiğimiz bu sıra tabanlı taktiksel oyunda, her bir karakterin kendine özgü hikayesi ve kişilikleri bulunuyor. Jagged Alliance 3, yaklaşık 40 paralı askerden oluşan bir topluluğa sahiptir.

Oyunda bulunan karakterlerden birini seçip, ardından Grand Chien şehrini keşfe çıkmalısınız. Ekibinizi büyütmek oyundaki en önemli şeylerden birisidir. Bunun için de, yeni insanlarla tanışıp para kazanmalısınız. Grand Chien'e barışı getirmek istiyorsanız vereceğiniz kararlar çok önemlidir. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz Jagged Alliance 3'de, bulunduğunuz bölgeleri kontrol edip, halkınızı eğitip ve ardından düşman güçlerine karşı savaş vermek zorundasınız.

Bir açık dünya RPG oyunu olan Jagged Alliance 3'de, silah ve ekipmanlarınız da çok büyük önem taşıyor. Etrafta bulunan düşman mevzilerini yağmalayarak, hurdaya çevirebilirsiniz. Ayrıca silah ve ekipmanlarınızı özelleştirerek, daha iyi ateş gücüne sahip olabilirsiniz. Bu sıra tabanlı strateji oyununda, ilerledikçe istihbarat kazanacak ve ek yan görevlerin kilidini açacaksınız. Seviye atladıkça yeni yeteneklerinizi ve becerilerinizin de kilidini açabilirsiniz. Siz de Jagged Alliance 3 indirip Grand Chien'e barışı getirebilirsiniz.

Jagged Alliance 3 Özellikleri

Zengin, taktiksel sıra tabanlı çatışmalar yapın

Hayranların çok sevdiği karakterler de dahil olmak üzere birçok eşsiz paralı askerler arasından seçim yapın

Yağmala, hurdaya çevir, silah ve ekipman dolu cephaneliğini özelleştirin

Paralı askerlerin seviye atladıkça kazandıkları özel yetenekler arasından seçim yap ve özelleştirin

Açık dünya RPG tasarımlı bu oyunda Grand Chien'in kaderini belirleyin

Bölgeleri kontrol et, yerel halkı eğit, birçok farklı grubu yönet, canlı ve aktif bir dünyada düşmanlara karşı savaşın

Arkadaşlarınla beraber çevrimiçi eşli oyun modunda hikâyeyi deneyimleyin

Jagged Alliance 3 Sistem Gereksinimleri