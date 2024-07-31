JDM: Rise of the Scorpion, ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülen hikayeli drift oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Drift mücadelelerinde kendinize güveniyor musunuz? Japonya'daki mükemmel pistlerde yarışacağınız JDM: Rise of the Scorpion, 8 Ağustus 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. JDM: Japanese Drift Master oyununun önsözü olarak adlandıracağımız bu oyun, ücretsiz olarak oyunculara sunulmaktadır.

Kilometrelerce uzunluktaki yollarda becerilerinizi test edebilir, trafikte gece ve gündüz olmak üzere sürüş deneyimi yaşayabilir veya yarışlarda mücadele edebilirsiniz.

Serinin ana hikayesindeki "Akrep" unvanının hikayesini baştan öğreneceksiniz. Bölgenin en iyi yarışçılarından biri olan Hatori "Scorpion" Hasashi'nin rolünü üstlenin. Bir yandan kariyerinizin hikayesini yaşayın, diğer yandan da serbest sürüşleri deneyimleyin.

JDM: Rise of the Scorpion İndir

Siz de JDM: Rise of the Scorpion indirin ve ana oyunun hikayesini en baştan yaşayın. Grafikleri, mekanikleri ve oynanışıyla adeta gerçek bir drift arabası sürüyormuşçasına hissedecek ve yarışlarda kozlarınızı paylaşacaksınız.

JDM: Rise of the Scorpion Sistem Gereksinimleri