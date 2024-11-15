JudgeSim APK, yüzlerce davada yargıç olarak başrol olacağınız bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncuların yargıç rolünü üstlendiği JudgeSim APK, 2D metin tabanlı bir simülasyon oyunudur. Yüzlerce seviyede tüm davalardan sorumlu olun ve kararlar verin. Her seviyede farklı davaları ele alacak ve kapsamlı davaları inceleyeceksiniz. Kanıtları araştırmalı, sorular sormalı ve adil bir karar almalısınız.

Sürükleyici simülasyon oyunları arasında yerini alan JudgeSim APK, basit kontrollere ve grafiklere sahiptir. Oyunda tek kafa yoracağınız şey, davalardır. Çocuk velayeti, tazminat davaları ve boşanma davaları gibi çeşitli birçok olayda başrol sizsiniz.

JudgeSim APK İndir

Judge Simulator APK'da yapacağınız tek şey, karar vermektir. Kararı verirken tüm kanıtları göz önüne almalısınız. Adil kararlar vererek puan kazanabilir veya ödüllendirilebilirsiniz. Aksi takdirde, yanlış kararlarınızda ölüm tehlikeniz olabilir ve yargıç pozisyonunuz sarsılabilir.

Simülasyon oyunlarının çokça piyasaya sürüldüğü bu zamanda, her türden yapımla karşılaşmamız mümkündür. Neredeyse her simülasyon oyunu aynı grafiklere ve kontrol yapısına sahiptir. JudgeSim oyununda da aynı grafikleri görmeniz ve basit kontrollerle karşılaşmanı mümkündür.

Siz de JudgeSim APK indirin ve bir yargıç olarak tüm davaları adil olarak sonuca kavuşturun!

JudgeSim Oyunu Özellikleri