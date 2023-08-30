kaçış odası: öldükten sonra, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gizemli bir bulmaca oyunu olan kaçış odası: öldükten sonra, heyecan verici kaçış oyunları arasında yer alıyor. En ince beyinleri bile zorlayacak olan bu kaçış oyununda, başka bir boyuta adım atmış gibi hissedecek ve benzersiz seviyeleriyle beraber aklınızı karıştıracak.

Şifreleri çözüp yeni seviyelere adım atmanız gerekiyor. 25 adet zorlu bulmaca seviyeleri ve benzersiz hikayesiyle birlikte, farklı oyun zevklerine sahip oyunculara da hitap edecektir. Yaptığınız bu bulmacalarda, matematik işlemleri, mantık problemleri ve aklınızı karıştıracak birçok bulmaca bulunuyor.

Bulmacaları çözmek ve seviyeleri atlamak sadece oyunsal anlamda bir başarı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda zihinsel yeteneklerinizi de geliştirmeye olanak tanıyor. kaçış odası: öldükten sonra'yı arkadaşlarınızla birlikte oynayıp, becerilerinizi test edebilirsiniz.

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HFG Entertainments tarafından piyasaya sürülen kaçış odası: öldükten sonra'yı indirerek, zorlu bulmacaları çözüp en üst seviyelere çıkabilirsiniz.

kaçış odası: öldükten sonra Özellikleri