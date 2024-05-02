Aklınıza gelebilecek her türlü multimedya içeriğini oynatabileceğiniz Kodi APK, sade ve kullanışlı arayüzüyle karşımıza çıkan bir medya oynatıcısıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kodi APK, açık kaynaklı bir medya oynatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar her türlü videoyu, şarkıyı, görüntüleri ve daha birçok medaya işlemlerini tek bir ekran üzerinden yapmasına olanak tanıyor. Basit arayüzü sayesinde video izlemekten hava durumu takibine kadar her türlü işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önceden XBMC olarak bilinen Kodi, mobil cihazlar ve bilgisayarların yanı sıra geniş ekranlı televizyonlarda video oynatmak için tekrardan tasarlandı. Microsoft medya oynatıcı veya VLC gibi çeşitli programları biliyorsanız, Kodi APK'ya da bu tür programlar arasında yer verilebilir.

Kodi APK İndir

Kullanıcılar, izledikleri video ile alakalı olarak çeşitli ayarlamaları yapabilirler. Görüntü, ses, geri ve ileri sarma, video atlama, altyazı, favorilere ekleme ve daha birçok ayarlamayı tek bir dokunuşla yapabilirsiniz. Arayüzü oldukça basit ve sade olarak tasarlanan bu uygulama, tamamen yapılandırılabilir bir arayüze sahiptir.

Kodi APK'da, web sitelerinden görsel arayın ve videoları doğrudan cihazlarınıza indirin. Videoları, fotoğrafları ve sesleri kitaplığınıza ekleyebileceğiniz birçok eklentiyi içerisinde barındırıyor. Eğer yeni bir medya oynatıcısı arıyorsanız, kesinlikle Kodi APK indirin ve akla gelebilecek her türlü multimedya içeriğinin keyfini çıkarın.

Kodi - XBMC Medya Oynatıcısı Özellikleri