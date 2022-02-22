Landlord APK, Foursquare Swarm ile entegre çalışan finans, ekonomi, iş yönetimi oyunu. Gayrimenkul alıp satma, coin, para üzerine harika bir simülasyon oyunu.

Ömer Dursun - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Landlord APK, gayrimenkul yatırımının nasıl işlediğini öğreneceğiniz iş yönetimi oyunu. Ne kadar çok mülk satın alırsanız o kadar zengin oluyorsunuz. Bu iş simülatörü oyununda milyarder olmak için uğraş vereceksiniz.

Landlord APK İndir

Borsa gayrimenkul yatırımına meraklı mal mülk sahibinin yerine geçtiğiniz bir iş simülatörü oyunu. Android telefonunuzun GPS’ini kullanan finans oyunu, para aşıklarını kendisine çekiyor.

Gerçek nakit akışı oyunuyla sanal işletmenizi büyütüyorsunuz. Eğleceli iş oyununda konum ve GPS durum araçlarını kullanarak işinizi yönetiyorsunuz. Emlak ticareti oyunu, Google Haritalar ile senkronize çalışarak bulunduğunuz yere yakın binaları karşınıza çıkıyor. Yatırım oyunu, yönetici olarak gayrimenkul satın almanızı sağlıyor. Günlük nakit akışınızı görebiliyorsunuz.

Bu borsa oyununda diğer oyuncularla ticaret yapmak için yatırım oyunu pazar yerini kullanabilirsiniz. İkonik binaların sahibi olabilirsiniz. Emlak ekonomisi oyunu gerçekleri yansıtıyor. Şirket oyunlarına yatırım yapmak size işletmeleri nasıl toparlayacağınızı ve kurumsal portföyünüzü nasıl büyüteceğinizi öğretir.

Landlord APK Oyun Özellikleri

Mobil ticari gayrimenkul yolculuğunuza 50 bin dolarla başlayın.

Şehir imparatorluğunuzu okulunuz ve ofisiniz gibi çevrenizden bildiğiniz yerlere göre kurun.

Zengin olun ve insanlar binalarınızda yaşadığı sürece para kazanın.

Gerçekçi açık artırma özelliğiyle finans, ekonomi, emlak ve iş oyunu alanlarında ustalaşın.

Hiçbir ticari gayrimenkul yatırımı oyunu bu oyun kadar özgürlük sunmaz. Blockchain nakit akışınızı başlatmak için 50k coin alırsınız. Ticari satın alımlara yatırım yapmak için coin’leri nakde çevirin. Bu finans oyununu yenilikçi hareketlerle kazanmanın yolları vardır.

Siz zengin bir finans gurusu olmak isteten bir risk sermayedarı, gayrimenkul yatırım danışmanısınız. Kasanıza giren nakit akışının keyfini çıkarın.

Ekonomi becerilerinizi geliştiren bir para aşığıysanız bu nakit akışı oyunu tam size göre. Doğru iş simülatörleri olan yönetim oyunlarını oynayarak blockchain gurusu olun. İş hayatındaki becerilerinizle ticaret oyunlarında zirveye ulaşın. Coin ustası olmayı öğrenmek için bu zengin para oyunlarını oynayın. Borcunuzu sıfırlayın. Ticaret simülatörü ile şimdi zengin olun.

Bu gayrimenkul yatırım oyununda doğru hamleyle kazanan olun. Borçlarını kapatabilen ve en büyük imparatorluğu kurabilen iş kralı olur, para oyununu kazanır. Yönetim oyunları becerileri test eder. Blockchain dünyasında büyük kazanmak için diğer oyun yöneticilere karşı oynayın.

Yönetim oyunları yalnızca kazanan risk sermayedarı olmakla ilgili değildir. Belirgin yerleri bulmak için GPS’nizle iş simülatörünün konum bulma özelliğini kullanın. Varlıklarınızı mülkle sınırlandırabilirsiniz; bu isteğe bağlıdır.

Blok zincirinde artık milyarder iş kralı unvanına sahipsiniz. Diğer oyuncuların nakit akışlarına yardımcı olmak için yönetimi geçici süreliğine devralın. Parayı sevenler için iş yönetimi oyununda apex coin ustası olun. Zengin oyunları eğlencelidir.

İş oyunlarını oynamak için para harcamanız şart; en kısa sürede nakit akışınızı tüketeceksiniz. Bu konum bazlı iş oyununda yatırım yapmanız için 50 bin ücretsiz coin veriliyor. Gerçek borsa oyununda iyi bir bulucu olursanız hızla seviye atlarsınız. Bu ekonomi yönetimi ve iş oyunu parayı sevenler ve oyun yönetimi uzmanları için yapılmıştır.

Landlord APK Hile ve İpuçları

Landlord oyunu Foursquare Swarm’da yaptığınız yer bildirimlerine (check-in) dayandığından yüksek trafiğe sahip mülkleri kolayca bulabilirsiniz. Ne kadar kişi girer ve check-in yaparsa alacağınız kira ve gelir de o kadar yüksek olur.

Doğru mülkü dikkatlice satın alın. Mülk almak ve satmak ücretsiz değildir. Satış işleminde avukatlara evrak masrafı olarak %20’sini vermek zorundasınız.

Oyun ayda en az bir kez oynayın. Aksi taktirde mülkleriniz otomatik olarak satılıyor. Ayrıca elinizdeki paranın nakit limitine ulaşmasını da istemezsiniz.

Büyük bir şehirdeki mülklerin emlak fiyatlarının dalgalanma ve kiraların yüksek olması olasılığı daha yüksektir. Bu mülkler aynı zamanda daha fazla paraya mal olur. Büyük bir şehirde yaşamıyorsanız gelir akışı oluşturmaya başlamak için bölgenizde yerel bir mülk satın almayı düşünün. Seviye yükseldikçe nakit limitiniz artar.