Laundry Store Simulator, çamaşırhane yönetimini elinize aldığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çamaşırhane dükkanını işlettiğiniz Laundry Store Simulator, içerik açısından gerçekçi bir simülasyon oyunudur. Küçük bir işletmeden büyük bir mağazaya kadar giden yolda tasarımınızı yapın, hizmet çeşitliliğinizi genişletin ve müşterilerinizin isteklerini yerine getirin.

Neredeyse her simülasyon oyunu aynı grafikler üzerine inşa edilmektedir. Son zamanlarda onlarca simülasyon türünde yapım piyasaya sürülse de hepsi aynı derecede benzerlik taşıyor. Laundry Store Simulator oyunu da bunlardan biri diyebiliriz.

Kapsamlı içeriklere sahip olan çamaşırhane simülasyon oyunu, sadece yıkama ve kurutma değil, aynı zamanda giysi tasarımını da içerisinde barındırmaktadır. Yıkama ve kurutmanın aksine giysiler üretebilir, müşterilerinize satabilirsiniz.

Laundry Store Simulator İndir

Çamaşır makinelerinizi mağaza içerisine yerleştirin ve her birine yıkama ürünleri yerleştirin. Eksiksiz bir şekilde deterjanları, yumuşatıcıları ve leke çıkarıcıları dükkanınızda bulundurun. Tüm bunların yanı sıra bu temizlik ürünlerini müşterilere de satabilirsiniz.

İşlerinizi büyüttükten sonra personelleri işe alabilir ve daha fazla makinayı işletmenize yerleştirebilirsiniz. Siz de Laundry Store Simulator indirin ve çamaşırhane imparatorluğunuzu istediğiniz gibi yönetin!

Laundry Store Simulator Sistem Gereksinimleri