Kendi alkol mağazanızı oluşturduğunuz Liquor Store Simulator: Prologue, ücretsiz sunulan kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 26 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Liquor Store Simulator: Prologue, Tovarishch Games tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından piyasaya sürülen bir simülasyon oyunudur. Alkol satan bir dükkanı yönetme fırsatı sunan bu simülasyon oyununda, alkol temin edin ve müşterilerinize en iyi fiyattan satın. Ücretsiz olarak sunulan bu versiyon, oyunculara alkol sektöründe küçük bir dükkanın yönetimini üstlenme fırsatı veriyor.

Oyuncuları küçük bir alkol işletmecisi yaparak onları iş dünyasına adım attırıyor. İlk aşamada sınırlı bir bütçeyle başlayacak ve mağazalarının kazancını artırmak için doğru stratejiler geliştireceksiniz.

kaynak yönetimi, doğru ürünleri satın almak, ürün fiyatlarını belirlemek ve mağazanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak gibi görevlerle karşılaşan oyuncular, aynı zamanda müşterilerin özel taleplerine de cevap vermek zorundadır.

Liquor Store Simulator: Prologue İndir

Dükkanlarını büyütmek için yatırım yapabilir, yeni ürünler ekleyebilir ve müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışabilirsiniz. Ancak, oyun sadece ticaret üzerine kurulu değildir. Oyuncular aynı zamanda sürpriz olaylar ve zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalırlar.

Siz de Liquor Store Simulator: Prologue indirin ve ücretsiz bir şekilde kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Liquor Store Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri