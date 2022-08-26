Lost in Play ile çizgi film tadında bir dünya sizleri bekliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çizgi film tadında bir oyun olarak geçtiğimiz günlerde lansmana çıkan Lost in Play, şu sıralar oldukça başarılı satış grafiklerine imza atıyor. 10 Ağustos'ta Steam üzerinde bilgisayar platformu için lansmana çıkan Lost in Play rengarenk içerikleri ve keyifli oynanış atmosferi ile oyuncuları tatmin etmeyi başardı. Bünyesinde tam 30 farklı dil desteğine yer veren başarılı oyun, cep yakan fiyat etiketi ile satışlarını artırmaya da devam ediyor. Şuana kadar oyuncular tarafından 'çok olumlu olarak değerlendirilen gizem oyunu, hikaye bazlı olarak oynanıyor.

Lost in Play Özellikleri

Türkçe dahil 30 farklı dil desteği,

Rengarenk içerikler,

Hikaye bazlı oynanış,

Sayısız çeşitli bulmaca,

Büyülü ve muhteşem yaratıklar,

Çeşitli mini oyunlar,

İlerlemeye dayalı bir ortam,

Oyunculara keyifli vakit vadeden Lost in Play ilerlemeye dayalı bir oynanışa sahip. Bünyesinde birbirinden farklı türlerde bulmacalar bulunduran oyunda oyuncular büyülü ve farklı türlerde yaratıklar ile karşılaşacaklar. Dialogların yer almadığı oyunda, oyuncular her şeyi görsel olarak görüyor ve o şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Aksiyondan ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip olan çizgi film oyununda oldukça etkileyici animasyonlar da bulunuyor. Türkçe dil desteğinin de bulunduğu oyun içerisinde, oyuncular çevrimdışı olarak hikaye eşliğinde oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

Lost in Play İndir

Windows platformu için Steam üzerinde yayınlanan Lost in Play, ilk incelemelerde oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Cep yakan fiyat etiketi haricide eleştiri almayan oyun, satışlarını artırmaya devam ediyor. Lost in Play ile eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Lost in Play Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 or later

İşlemci: i3 7100 or better

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Lost in Play Önerilen Sistem Gereksinimleri