MadOut 2 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz açık dünya aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GTA benzeri oyunlar arasında yer alan MadOut 2 APK, içerisinde kaos, aksiyon ve yarış mekaniklerini barındırmaktadır. Yüksek çözünürlükteki grafikleriyle birlikte oyunculara mükemmel bir deneyim yaşatan MadOut 2'de, hikaye görevleriyle birlikte epik yolculuğa çıkacaksınız.

Aslında bakacak olursak; sadece hikaye modunda değil aynı zamanda online olarak da oynayabilirsiniz. 200 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz MadOut 2 APK, GTA RP tarzında role play imkanı da sunmaktadır.

30'dan fazla görevle birlikte, hem hikayenin içerisinde kalacak hem de aksiyonu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Kalabalık şehir metropollerinden ıssız çöllere kadar uzanan sandbox yapıda, istediğiniz her yere gidebilir ve mafyalığınızı konuşturabilirsiniz.

MadOut 2 APK İndir

Görsellik, modellemeler, oynanış ve kontroller açısından beklenenin üstünde olan MadOut 2 APK'yı indirerek, siz de GTA benzeri bir deneyimi akıllı telefonlarınızda yaşayabilirsiniz.

Aksiyon dolu yarışlara katılın, silahlarınızı geliştirin ve düşmanlarınıza karşı savaş verin. Tüm hikayeyi bitirmek istiyorsanız, kendinize ait bir gangster çetesi oluşturmalısınız. Ardından ekipmanlar almalı, silah temin etmeli ve görevleri başarıyla tamamlamalısınız.