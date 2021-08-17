Merge Manor : Sunny House
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 79.00 MB
- Üretici CookApps
-
Merge Manor : Sunny House, bahçeyi güzelleştirdiğiniz eşleştirmeye dayalı Android bulmaca oyunu.
Romantik eşleştirme oyunu Merge Manor : Sunny House’da zorlu bulmacaları çözerek bahçenizi yeniliyorsunuz.
Merge Manor : Sunny House İndir
Sunny’nin büyükannesinin bahçesini eski ihtişamına kavuşturmasında yardımcı olun ve ilerlemek için çiçekleri eşleştirin. Sunny olarak bir dizi renkli karakterle etkileşime girerken sürprizlerle ve dönüşlerle dolu romantik bir aşk hikayesine dalın. Çiçekleri eşleştirin, birleştirin ve bahçenizi baştan yarayın. Temalı güçlendiricilerle oynayın ve düzinelerce özelleştirme seçeneğiyle malikaneyi yenileyin. Gizli alanları keşfedin ve bahçe dekorasyon projeniz için yüzlerce çiçek arasında seçim yapın. Oturun, rahatlayın ve güzel bir romantik hikayeyle zenginleştirilmiş birleştirme oyununun keyfini çıkarın.
- Hikayeye bağlanan benzersiz yerlerle birlikte bahçenizi ve malikanenizi yenileyin, süsleyin ve büyütün.
- Çiçekleri eşleştirin ve yüzlerce bağımlılık yaratan birleştirme bölümünü çözün.
- Hikayedeki sürprizlerin keyfini çıkarın ve yol boyunca gizli sırları ve gizemleri ortaya çıkarın.
- Gizli nesneleri, düzinelerce çiçeği olan bahçeyi keşfedin ve gizli yerlerini ortaya çıkarın.
- Rahatlayın ve malikanenin gizemine dalın.
- Günlük özel etkinliklere katılın ve harika ödüller kazanın.
- Diğer oyuncularla etkileşimde bulunmak, sohbet etmek ve can, güçlendirici alışverişinde bulunmak için aileye katılın.
Merge Manor : Sunny House
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 188.30 MB
- Üretici CookApps
-
iOS eşleştirme oyunu Merge Manor : Sunny House'da bahçe ve malikanenizi güzelleştirmek için uğraş veriyorsunuz.
Çiçekler açıyor, Sunny’nin Evi yenilenmeye hazır! Bu güzel bahçeyi dekore etmeye ve yenilemeye hazır mısınız? Romantik, bahçe, eşleştirme; Merge Manor : Sunny House, App Store’da!
Merge Manor : Sunny House İndir iOS
Merge Manor : Sunny House oyununda Sunny’nin büyükannesinin bahçesini eski görkemine kavuşturmasında yardım ediyorsunuz. Eşleştirmeye dayanan zorlayıcı bulmacalar sizi bekliyor. Bir dizi renkli karakterle tanışacak, sürprizlerle dolu romantik bir hikayenin içinde kendinizi bulacaksınız. Çiçekleri eşleştirin ve bahçenizi yeni baştan yaratın.
- Her şeyi istediğiniz gibi yeniden tasarlamaya, oluşturmaya ve özelleştirmeye hazır olun. Evinizin cephesi, çeşmeler, eski göl, arı kovanları, köpek evleri ve mülkünüzün diğer yerlerini yenileyeceksiniz. Tüm bahçenin ve konağın görünümünü değiştirin, bir sürü ödüller kazanın.
- Tasarım fikirlerinizi gerçekleştirmek için yıldızıları kullanmanız gerekecek. Bunun için Sunny House’da yüzlerce mevcut birleştirme oyununu oynamanız gerekecek. Bazıları zorlayıcı olabilir, neyse ki oyun boyunca bu eğlenceli ama zorlu birleştirmelerin üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek ödüller (güçlendiriciler gibi) kazanacaksınız.
- Sunny’s House sadece bir dekorasyon ve birleştirme oyunu değil, onu benzersiz yapan heyecan verici hikayesi. Birçok karakterle tanışacak, onlarla etkileşime girecek, garip komşudan yeni aile üyelerine ve hatta dört ayaklı arkadaşlara kadar kendinizi en şaşırtıcı karşılaşmalara hazırlayın.
- Tadilat yapacağınız bahçe büyük, sır ve gizemlerle dolu. Oyunda ilerledikçe yeni yerler keşfedecek, birçok sürprizle karşılaşacak ve birçok gizemi çözmekle görevlendirileceksiniz.
- Sunny’s House, eğlenceli ve güzel tasarlanmış bir oyun olmanın yanı sıra rahatlamak için de mükemmel bir yol. Stresli aktivitelerinize ara verin ve sakinleştirici çevre düzenlemesi ve gizem dolu bahçe dekorasyonu dünyasına dalmak için biraz zaman ayırın.
- Günlük özel etkinliklere katılarak harika ödüller kazanın. Daha büyük kazanç için turnuvalara katılın.
- Diğer oyuncularla tanışmak, sohbet etmek, can, güçlendirici alışverişinde bulunmak için aileye katılın.