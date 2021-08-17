Merge Manor : Sunny House, bahçeyi güzelleştirdiğiniz eşleştirmeye dayalı Android bulmaca oyunu.

Erkan Calp - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Romantik eşleştirme oyunu Merge Manor : Sunny House’da zorlu bulmacaları çözerek bahçenizi yeniliyorsunuz.

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Sunny’nin büyükannesinin bahçesini eski ihtişamına kavuşturmasında yardımcı olun ve ilerlemek için çiçekleri eşleştirin. Sunny olarak bir dizi renkli karakterle etkileşime girerken sürprizlerle ve dönüşlerle dolu romantik bir aşk hikayesine dalın. Çiçekleri eşleştirin, birleştirin ve bahçenizi baştan yarayın. Temalı güçlendiricilerle oynayın ve düzinelerce özelleştirme seçeneğiyle malikaneyi yenileyin. Gizli alanları keşfedin ve bahçe dekorasyon projeniz için yüzlerce çiçek arasında seçim yapın. Oturun, rahatlayın ve güzel bir romantik hikayeyle zenginleştirilmiş birleştirme oyununun keyfini çıkarın.