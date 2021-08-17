Merge Manor : Sunny House Ekran Görüntüleri - 1
Merge Manor : Sunny House Ekran Görüntüleri - 2
Merge Manor : Sunny House Ekran Görüntüleri - 3
Merge Manor : Sunny House Ekran Görüntüleri - 4
Merge Manor : Sunny House Ekran Görüntüleri - 5
Merge Manor : Sunny House Ekran Görüntüleri - 6
Merge Manor : Sunny House

Merge Manor : Sunny House

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  • Lisans ÜCRETSİZ
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  • DOSYA BOYUTU 79.00 MB
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Merge Manor : Sunny House, bahçeyi güzelleştirdiğiniz eşleştirmeye dayalı Android bulmaca oyunu.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Romantik eşleştirme oyunu Merge Manor : Sunny House’da zorlu bulmacaları çözerek bahçenizi yeniliyorsunuz.

Merge Manor : Sunny House İndir

Sunny’nin büyükannesinin bahçesini eski ihtişamına kavuşturmasında yardımcı olun ve ilerlemek için çiçekleri eşleştirin. Sunny olarak bir dizi renkli karakterle etkileşime girerken sürprizlerle ve dönüşlerle dolu romantik bir aşk hikayesine dalın. Çiçekleri eşleştirin, birleştirin ve bahçenizi baştan yarayın. Temalı güçlendiricilerle oynayın ve düzinelerce özelleştirme seçeneğiyle malikaneyi yenileyin. Gizli alanları keşfedin ve bahçe dekorasyon projeniz için yüzlerce çiçek arasında seçim yapın. Oturun, rahatlayın ve güzel bir romantik hikayeyle zenginleştirilmiş birleştirme oyununun keyfini çıkarın.

  • Hikayeye bağlanan benzersiz yerlerle birlikte bahçenizi ve malikanenizi yenileyin, süsleyin ve büyütün.
  • Çiçekleri eşleştirin ve yüzlerce bağımlılık yaratan birleştirme bölümünü çözün.
  • Hikayedeki sürprizlerin keyfini çıkarın ve yol boyunca gizli sırları ve gizemleri ortaya çıkarın.
  • Gizli nesneleri, düzinelerce çiçeği olan bahçeyi keşfedin ve gizli yerlerini ortaya çıkarın.
  • Rahatlayın ve malikanenin gizemine dalın.
  • Günlük özel etkinliklere katılın ve harika ödüller kazanın.
  • Diğer oyuncularla etkileşimde bulunmak, sohbet etmek ve can, güçlendirici alışverişinde bulunmak için aileye katılın.

 