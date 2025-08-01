Miami Hotel Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10.74 GB
- Üretici PlayWay S.A.
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İster tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Miami Hotel Simulator, kapsamlı bir işletme simülasyonudur.
Simülasyon oyunları arasında yer alan Miami Hotel Simulator, oyunculara kendi otelini yönetebilme imkanı sunuyor. PlayWay S.A. tarafından yayınlanan Miami Hotel Simulator, ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Otelinizi en iyi şekilde dekore edin, odaları ayarlayın ve müşteri memnuniyetine önem verin.
Daha büyük odalardan fazla para almalı, ek hizmet sunarak kazancınızı artırmalısınız. Tabii ki tüm kazancınızı tekrardan otele yatırmalı ve daha büyük kazançlar elde etmelisiniz.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
PC, simulasyon oyunu denildiğinde akıllara gelen ilk platform oluyor. İşte PC üzerinden oynanabilecek en iyi simülasyon oyunları!
Miami Hotel Simulator İndir
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Miami Hotel Simulator, kapsamlı bir yönetim imkanı sunuyor. Her bir görevi farklı arkadaşınıza vererek iş yükünüzü azaltabilir ve müşterilernize daha iyi bir konaklama deneyimi sunabilirsiniz.
Eğer siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Miami Hotel Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte kendi otelinizi işletin!
Miami Hotel Simulator Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 & 11 x64
- İşlemci: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 11 GB kullanılabilir alan