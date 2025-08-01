İster tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Miami Hotel Simulator, kapsamlı bir işletme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunları arasında yer alan Miami Hotel Simulator, oyunculara kendi otelini yönetebilme imkanı sunuyor. PlayWay S.A. tarafından yayınlanan Miami Hotel Simulator, ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Otelinizi en iyi şekilde dekore edin, odaları ayarlayın ve müşteri memnuniyetine önem verin.

Daha büyük odalardan fazla para almalı, ek hizmet sunarak kazancınızı artırmalısınız. Tabii ki tüm kazancınızı tekrardan otele yatırmalı ve daha büyük kazançlar elde etmelisiniz.

Miami Hotel Simulator İndir

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Miami Hotel Simulator, kapsamlı bir yönetim imkanı sunuyor. Her bir görevi farklı arkadaşınıza vererek iş yükünüzü azaltabilir ve müşterilernize daha iyi bir konaklama deneyimi sunabilirsiniz.

Eğer siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Miami Hotel Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte kendi otelinizi işletin!

Miami Hotel Simulator Sistem Gereksinimleri