Microsoft Flight Simulator X, bilgisayarda oynayabileceğiniz en gerçekçi uçuş simülatörü, simülasyon oyunu.

Canberk Ünsal - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Flight Simulator X, Aces Game Studio tarafından geliştirilen, Microsoft Game Studios tarafından yayınlanan 2006 yapımı uçuş simülasyonu oyunu.

Microsoft Flight Simulator 2004’ün devamı ve ilk olarak 1982’de çıkış yapan Microsoft Flight Simulator serisinin onuncu oyunu ve serinin DVD’si çıkan ilk sürümü. 2014’te Flight Simulator X Steam Edition versiyonu dijital platform Steam’e çıkış yapıyor. Güncellenen sürüm, Windows 8.1 ve üzeri işletim sistemlerine destek verirken, çoklu oyuncu (multiplayer) özellikleri kazanıyor. Flight Simulator X, PC’de oynayabileceğiniz en iyi grafiklere ve en gerçekçi oynanışa sahip uçuş simülatörü, uçak simülasyon oyunu. Microsoft Flight Simulator X Demo İndir seçeneği oyunu satın almadan deneyebilmeniz içindir.

Microsoft Flight Simulator X

Flight Simulator X, popüler uçuş simülatörü serisinin onuncu sürümü. Resmi olarak Ekim 2006’da çıkış yapan oyun, standart sürümünde deniz araçlarından gps’e ve havayollarına kadar her şeyi içeriyor.

18 uçak, 28 detaylı şehir, 24 uçak ve 38 şehir içeren deluxe sürümüyle birlikte 24.000’den fazla havalimanı içeriyor. Küçük planörden, hafif deneysel uçaktan jumbo jetlere kadar her şeyi uçurabiliyorsunuz. Oyun, sürükleyici bir hava trafik kontrol sistemi ve dinamik gerçek dünya hava durumu koşullarına sahip. Coğrafya uçtuğunuz dünyanın parçasıyla eşleşiyor. Steam edition ile Windows 10 desteği kazanan ve grafik kalitesi artırılan oyunun temel manzarası Navteq’ten sağlanan veriler kullanılarak otomatik olarak oluşturulurken, havaalanı ve gerçek dünya hava durumu verileri Jeppesen tarafından sağlanıyor. Stonehenge, Victoria Şelaleleri, Charles Lindbergh’in mezarı gibi büyük havaalanları ve ikonik yapılar, özel nesne modelleme ve fotogerçekçi havadan görüntülerle daha da geliştiriliyor. Havai fişek gibi belirli saat veya tarihlerde görebileceğiniz özel animasyonlar da mevcut. Görev odaklı hedefler kendi alanınızdan çıkıp dünya çapında uçmaya teşvik ediyor. Pilotlar, serbest uçuş modu boyunca görevleri tamamlayarak ödüller kazanabiliyor. Bazı görevlerin birden fazla ve gizli ödülü var. Öğrenim Merkezi, size Flight Simulator X’in çeşitli özelliklerini tanıtıyor. Gerçek hayattaki pilot ve eğitmen Rod Machado tarafından seslendirilen uçuş dersleri mevcut. Öğrenme sürecinin sonunda kontrol uçuşu yapabiliyorsunuz ve tamamladığınızda özel pilot, havayolu taşıma pilotu, ticari pilot gibi derecelendirmeler kazanıyorsunuz.

Microsoft Flight Simulator X Acceleration

Microsoft’un Flight Simulator için yıllardır geliştirdiği ilk genişleme paketi 2007’de yayınlanıyor. Microsoft’un Flight Simulator X Acceleration, çok oyunculu hava yarışları, yeni görevler ve tamamen yeni üç uçak (F/A-18A Hornet, EH-101 helikopteri ve P-51D Mustang) dahil olmak üzere yeni özellikler sunuyor. Yeni manzara geliştirmeleri, Berlin, İstanbul, Cape Canaveral ve Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nü kapsıyor. Genişleme paketi, Windows Vista, Windows 7 ve DirectX 10’nun avantajlarından yararlanıyor.

Multiplayer yarış modu: Oyuncuların dört tip yarışla (akrobasi tarzı, reno yüksek hızlı, kros ve planör) arkadaşlarına karşı mücadele etmelerini sağlayan yeni çok oyunculu yarış modu. Oyuncular, basit pilon yarışlarından zorlu hava koşullarında yarışa kadar üç farklı zorluk seviyesinde becerilerini test ediyor.

yarış modu: Oyuncuların dört tip yarışla (akrobasi tarzı, reno yüksek hızlı, kros ve planör) arkadaşlarına karşı mücadele etmelerini sağlayan yeni çok oyunculu yarış modu. Oyuncular, basit pilon yarışlarından zorlu hava koşullarında yarışa kadar üç farklı zorluk seviyesinde becerilerini test ediyor. Yeni görevler: Oyuncuların savaş uçağından arama kurtarmaya kadar çeşitli görevlerde becerilerini test etmelerini sağlayan 20’den fazla yeni görev.

Yeni uçaklar: F/A-18A Hornet, P-51D Mustang ve EH-101 helikopteri dahil üç yeni uçakla son derece detaylı manzaralarda uçun.

Bağlı dünya: Çevrimiçi mod, oyuncuların kulaklık ve klavye ile dünyanın dört bir yanından diğer havacılarla gerçek zamanlı olarak sohbet ederek etkileşime girdiği, arkadaşlarına karşı yarıştığı ve görevleri tamamlamak için birlikte çalıştığı bir mod.

Daha kolay kurulum: Oyun Gezgini ve Ebeveyn Denetimi dahil olmak üzere Windows Vista’nın temel özellikleri için destek ve kolay kurulum, güvenilirlik standartları.

Microsoft Flight Simulator X Sistem Gereksinimleri

Microsoft Flight Simulator X oynamak için en düşük aşağıdaki donanımlara sahip bir bilgisayara sahip olmanız gerekir:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2

İşlemci: 1.0 GHz

Bellek: 256 MB RAM (Windows XP SP2 için), 512 MB RAM (Windows 7 ve Windows Vista için)

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: 32 MB DirectX 9 uyumlu ekran kartı

DVD Sürücü: 32x speed

Ses: Ses kartı, hoparlörler veya kulaklık

Cihaz: Klavye ve fare veya uyumlu kontrolcü (Xbox 360 Controller for Windows)

İnternet Bağlantısı: Online oynamak için genişbant internet bağlantısı

Microsoft Flight Simulator X Steam Edition

Dünyanın en sevilen uçuş simülatöründe gökyüzüne yükselin! Çok ödüllü Microsoft Flight Simulator X, Steam’e geliyor. Dünyanın en ikonik uçaklarından bazılarıyla dünyanın herhangi bir yerinden kalkış yaparak 24.000 varış noktasından herhangi birine uçurun. Microsoft Flight Simulator X Steam Edition, çok oyunculu ve Windows 8.1 desteğiyle güncellendi.

747 jumbo jet, F/A-18 Hornet, P-51D Mustang, EH-101 helikopter ve diğerleri gibi uçakların kontrolünü elinize alın. Her tür uçuş ve macera için bir uçak. Başlangıç konumunuzu seçin, saati, mevsimi ve hava durumunu ayarlayın. 24.000’den fazla havaalanının birinden kalkış yapın ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca uçak hayranını büyüleyen havacılık güzelliği dünyasını keşfedin.

FSX Steam Edition, size hava trafik kontrolöründen pilot veya yardımcı pilota kadar kim olmak istediğinizi seçebileceğiniz bağlı bir dünya sunuyor. Yarış modu, Red Bull Air Race parkurları, sınırsız Reno Ulusal Şampiyonası parkurunun yanı sıra kros, yarış planörlü parkurlar ve Hoop ve Jet Canyon gibi kurgusal parkurlar dahil dört yarış türüyle arkadaşlarınıza karşı mücadele etmenize olanak tanıyor. Basit pilon yarışlarından çeşitli hava koşullarında son derece zorlu parkurlarda yarışmaya kadar üç farklı zorluk düzeyinde becerilerinizi test edin.

80’den fazla görevle ödüller kazanmak için cesaretinizi test edin. Arama ve Kurtarma, Test Pilotu, Taşıyıcı Operasyonları ve daha fazlasında şansınızı deneyin. Her görevi nasıl yaptığınızı takip edin ve bir sonraki mücadeleye hazır olana kadar beceri seviyenizi geliştirin.

FSX Steam Edition, pilotların De Havilland DHC-2 Beaver deniz uçağı ve Grumman G-21A Goose’dan AirCreation 582SL Ultralight ve Maule M7 Orion’a kadar hayalinizdeki uçağı uçurmanızı sağlar. FSX eklentileri ile uçak koleksiyonunuza eklemeler yapın.

Yapay zeka kontrollü jet yolları, yakıt kamyonları ve hareketli bagaj arabalarının dahil edilmesi, kalabalık havalanlarında uçuş deneyimine ekstra gerçekçilik katıyor.

Kalp atışlarınızı hızlandıracak yarışlarda arkadaşlarınıza meydan okumak veya sadece manzaranın tadını çıkarmak istiyorsanız, FSX Steam Edition sizi gerçekçi uçuş deneyimini evinize getiren dinamik, yaşayan bir dünyaya sokacak.

Microsoft Flight Simulator X Steam Edition Sistem Gereksinimleri

Microsoft Flight Simulator X Steam Edition oynamak için en düşük (minimum) sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP2 veya üstü

İşlemci: 2.0 GHz veya daha yüksek (tek çekirdek)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu ekran kartı veya üstü, 256 MB RAM veya üstü, Shader Model 1.1 veya üstü

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Microsoft Flight Simulator X Türkçe Yama

Microsoft Flight Simulator X Türkçe yama hazırlanmamıştır, yalnızca İngilizce oynanabilmektedir, dil değiştirme (Türkçe yapma) şansınız maalesef yok. Aynı şekilde Microsoft Flight Simulator X Steam Edition için de Türkçe yama çalışması yapılmamıştır. Ancak Microsoft Flight Simulator 2020 Türkçe yama dosyası mevcuttur.

Microsoft Flight Simulator X Nasıl İndirilir ve Yüklenir?