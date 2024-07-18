MiniCraft Village APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Minecraft benzeri bir sandbox oyunudur.

Berkcan Aktürk - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

RabbitStudio tarafından geliştirilen ve yayınlanan MiniCraft Village APK, sayısız blok çeşitliliğiyle kendi hayal dünyanızdaki yapıları inşa edebileceğiniz 2D inşaat simülasyonudur. Oyun dünyasında size sunulan sınırsız kaynaklarla kendi dünyanızı yaratmanız mümkündür. Squareworld'e daha kolay uyum sağlamak için MiniCraft Village’ın size sunduğu bina şablonlarından da yararlanabilirsiniz.

Minecraft benzeri oyunlar arasında yer alan yapımda, kendi hayal gücünüzü kullanabilmenizin yanı sıra şehrinizde daha profesyonel ve estetik bir görüntü bulunuyor.

Zanaat işine daha da keyifli hale getirmek isteyenler için oyunda evcil hayvan modu da mevcuttur. Sevimli dostlarınızla eğlenebilirken onların seviyelerini yükseltebilirsiniz. Sevimli dostlarınız şehrinize ışık katmaka kalmayacak diğer blok şehirlere uçmanız için size birer ulaşım aracı olacaktırlar.

MiniCraft Village APK İndir

MiniCraft Village, size sadece yapı inşaat etme olanağı sunmaz. Hayatta kalma modu ile sınırlarınızı zorlamanız ve doğal yaşamda kendinizi korumanız gerekecektir. Her tarafı tuzaklarla ve adı bilinmeyen ürkütücü canavarlarla dolu bu serüvende silah kullanma beceriniz ve hayatta kalma kabiliyetinizi geliştirmeniz sizin için daha yararlı olacaktır.

Siz de MiniCraft Village APK indirin ve kendi şehrinizi oluşturarak, eğlenceli açık dünyada hayatta kalmaya çalışın!