Movies Tycoon
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici PixelCraze s.r.o.
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Movies Tycoon, film yapımcılığındaki tüm zorlukları deneyimleyebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.
Kendi filmlerinizi çekebildiğiniz Movies Tycoon'da, stüdyolarınızı oluşturun, yeni insanları işe alın ve gişe rekoru kıran filmler çekmeye başlayın. Boş bir arazi üzerine çeşitli stüdyolar kurarak işlemlerinize başlayacaksınız. Kurduğunuz farklı alanlara personeller atayarak, iş gücünüzü büyütebilirsiniz.
İşe alacağınız oyuncuları ve personelleri seçerken çeşitli mülakatlardan geçireceksiniz. Tabii ki, daha çok oyuncuları test edeceğiniz bu mülakatlarda yeteneklerine göz atabilirsiniz. Ham yetenekleri tespit edin, onları işe alın ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturun.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
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Sektörün en iyisi olmak istiyorsanız, markanızı filmlerinizle birlikte iyi bir şekilde tanıtmalısınız. Sadece çalışma alanlarınızı değil, aynı zamanda film çekimi yapabileceğiniz dekoratif alanları da inşa etmeniz gerekecektir. Bu alanların ışıklandırmasından görünümüne kadar siz karar verecek ve kameraları konumlandıracaksınız.
Siz de kendinizi bir film yapımcısı gibi hissetmek istiyorsanız, Movies Tycoon indirin ve piyasadaki diğer tüm markalara karşı mücadele verin!
Movies Tycoon Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel i5 4690
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon R9 380 4gb veya GTX 960 4gb
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan