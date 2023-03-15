Mynet Finans uygulaması ile borsa, döviz ve altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

Barış YANIK - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mynet Finans uygulaması android cihazlardan kullanabileceğiniz ve oldukça fazla sayıda bilgi içeren bir finans uygulaması. Cihazlarınızda hem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hem de döviz ve altın gibi diğer bilgileri kolayca takip etmek için kullanabileceğiniz ücretsiz ve pratik bir uygulamadır.

Mynet Finans Uygulaması İndir

Döviz ve altın fiyatlarının hem Merkez Bankası'nın resmi fiyatlarına göre hem de serbest piyasa bilgilerine göre düzenlendiği uygulamada elbette dünya borsaları, ilgili ekonomik haberler ve takvimler de atlanmamış durumda. Tabii ki uygulamayı kullanırken internet bağlantınızın olması finansal bilgilerin telefonunuza gelmesi için mecburi durumda.

Uygulama ücretsiz olsa da Düzey 1+İMKB derinlik bilgilerini de içeren alım satım hacimlerine dair bilgileri maalesef ek bir özellik olarak satın almanız gerekmekte. Eğer sadece yüzeysel borsa bilgilerini takip etmek istiyorsanız sizin için uygun olan Mynet Finans'ı indirmeyi unutmayın.