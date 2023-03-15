Mynet Finans
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,707
- DOSYA BOYUTU 20.00 MB
- Üretici Mynet
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Mynet Finans uygulaması ile borsa, döviz ve altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.
Mynet Finans uygulaması android cihazlardan kullanabileceğiniz ve oldukça fazla sayıda bilgi içeren bir finans uygulaması. Cihazlarınızda hem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hem de döviz ve altın gibi diğer bilgileri kolayca takip etmek için kullanabileceğiniz ücretsiz ve pratik bir uygulamadır.
Mynet Finans Uygulaması İndir
Döviz ve altın fiyatlarının hem Merkez Bankası'nın resmi fiyatlarına göre hem de serbest piyasa bilgilerine göre düzenlendiği uygulamada elbette dünya borsaları, ilgili ekonomik haberler ve takvimler de atlanmamış durumda. Tabii ki uygulamayı kullanırken internet bağlantınızın olması finansal bilgilerin telefonunuza gelmesi için mecburi durumda.
Uygulama ücretsiz olsa da Düzey 1+İMKB derinlik bilgilerini de içeren alım satım hacimlerine dair bilgileri maalesef ek bir özellik olarak satın almanız gerekmekte. Eğer sadece yüzeysel borsa bilgilerini takip etmek istiyorsanız sizin için uygun olan Mynet Finans'ı indirmeyi unutmayın.
Mynet Finans
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 161
- DOSYA BOYUTU 9.30 MB
- Üretici Mynet
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Mynet Finans, borsa, altın, döviz ve finans haberlerini güncel olarak okumak ve takip etmek isteyen iPhone ve iPad sahiplerinin kullanabileceği ücretsiz bir iOS uygulaması.
Mynet Finans, ekonomi ve finans bilgilerini güncel tutmak ve sürekli takipte olmak isteyen iPhone ve iPad kullanıcılarının ücretsiz olarak indirip yararlanabileceği bir iOS finans uygulaması.
Uygulama üzerinden BIST, altın, döviz ve borsayı dilediğiniz zaman ve yerde takip etme imkanına sahip oluyorsunuz.
Pek çok özelliği sahip olan Mynet Finans, mobil cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz en kapsamlı finans uygulamalarından da bir tanesi diyebilirim.
Mynet Finans Özellikleri:
- Gecikme olmadan canlı borsa ile BIST verilerine ulaşma
- Döviz, altın, emtia MErkez bankası ve serbest piyasa fiyatlarının takibi
- Dünya borsaları takibi
- Güncel ekonomi haberleri
- Ekonomik takvim
- VOB kontratları, vadeler ve fiyatları izleme
7 gün 24 saat boyunca aktif şekilde hizmet veren uygulama, sadece basit anlamda ekonomi haberlerini takip etmek isteyen kullanıcılar için yararlı olacağı gibi, profesyonel anlamda finans sektöründe çalışan ya da sıkı takip eden kullanıcılar için de oldukça yararlı olabiliyor.
Borsaya, döviz kurlarına, piyasaya, altoın fiyatlarına ve daha bir çok finansal bilgiye sahip ve hakim olmak istiyorsanız, Mynet Finans uygulamasını hemen ücretsiz olarak iPhone ve iPad'lerinize indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.