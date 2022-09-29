Oyunculara minyatür bir dünyayı keşfetme fırsatı verecek olan Nano Racing 2022 yılı içerisinde yayınlanacak.

Doğukan Çağlakpınar - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve 2022 yılının içerisinde yayınlanması beklenen Nano Racing Steam üzerinde sergilenmeye devam ediliyor. Bilgisayar oyuncularını tempolu bir yarış dünyasına götürecek olan yapım bilgisayar platformu oyuncuları tarafından merakla bekleniyor. Alışılmışın dışında bir oynanışa ev sahipliği yapacak olan oyunda birbirinden farklı araçlar yer alacak. Oyuncular bu araçlar ile çeşitli yarış modlarını deneyimleyecek ve aksiyon yüklü sahneler ile karşılacaklar. Etkileyici grafik açıları eşliğinde geniş bir dünyayı keşfedeceğimiz oyunda minyatür alanlarda yarışlara dahil olacağız.

Nano Racing Özellikleri

Farklı araç modelleri,

Yüksek tempolu bir oynanış,

Minyatür içerikler,

Tek oyunculu ve çevrimiçi mod,

Farklı yarış türleri,

Çeşitli etkinlikler,

İngilizce dil desteği,

Really Good Games tarafından geliştirilen ve Steam'de yayınlanacak olan Nano Racing sadece İngilizce dil desteği ile oynanıyor. Tek oyunculu ve çevrimiçi olmak üzere farklı oyun modlarını da destekleyen yarış oyununda farklı araçları da deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Ultra gerçekçi grafik açıları eşliğinde daha önce deneyimlemediğiniz bir dünyayı göreceğiniz oyunda çok sayıda farklı etkinlikte yer alacak. Bu etkinlikler de oyunculara çok sayıda farklı ödüller de sunulacak. Gerçekçi motor seslerine de ev sahipliği yapan oyun için çıkış tarihi merakla bekleniyor.

Nano Racing İndir

Steam sayfasında 2022 yılı için sergilenmeye devam edilen Nano Racing, ne zaman lansmana çıkacak henüz bilinmiyor. Fiyat etiketi de duyurulmayan oyunun içeriği oldukça etkileyici bir yapıda karşımıza çıkacak.

Nano Racing Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 10

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Nano Racing Önerilen Sistem Gereksinimleri