İster tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Night Club Simulator, kendi gece kulübünüzü oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Clock Wizard Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Night Club Simulator, kendi gece kulübünüzü işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Kötü haldeki mekanı yeniden inşa edin, gece kulübüne uygun bir şekilde dekorasyon yapın ve eğlenmek isteyen müşterilerinize en iyi imkanı sunun. Şehrinizin en iyi gece kulübü olmak istiyorsanız, tüm imkanları sağlamalı ve yenilikçi olmalısınız.

Müşterileriniz her telden karşınıza çıkmaktadır. Kimi zaman sakin kimi zaman ise sinirli müşterilerle karşılaşacaksınız. Kapıda bekleyerek, kimi içeri girip giremeyeceğine karar verebilir ve mekanınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz. İlerleyen safhalarda personeller işe alın ve iş yükünüzü azaltın.

Gece kulübünün olmazsa olmazı müziktir. En iyi ses sistemini ve dansçıları mekanınızda bulundurarak, müşteri kapasitenizi artırabilirsiniz. Tabii ki, tüm bunların yanında alkol ikramları da bulunuyor. Barmenlik yapabilir, müşterilerinizi sarhoş edebilir ve daha fazla para harcamalarını sağlayabilirsiniz.

Night Club Simulator İndir

Night Club Simulator, grafik ve oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunuyor. Son zamanlarda piyasada fazlalaşan simülasyon oyunları arasında iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Basit kontroller, kapsamlı yönetim sistemi ve gerçekçi karakter hareketleriyle simülasyonun dibine vurabilirsiniz.

Siz de Night Club Simulator indirin ve ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte gece kulübünüzü yönetin!

Night Club Simulator Sistem Gereksinimleri