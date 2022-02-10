Off Road Forest APK Android sürüş simülatörü oyununda ormanda SUV araçları kullanıyoruz. Araba simülasyonu oyunları oynuyorsanız denemelisiniz.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Off Road Forest APK, simülasyon tarzında araba oyunlarını seven off-road araçlarına özel ilgi duyan mobil oyuncularına ilgisini çekecek yapımlardan.

Simülasyon oyunları geliştiren Catsbit Games’e ait olan Off-Road Forest, hem serbest sürüş hem de multiplayer oyun modu sunuyor. Kimseyle yarışmadan ormanda birbirinden etkileyici off-road araçlarını sürdüğünüz Android oyununda birçok görev de sizleri bekliyor.

Off Road Forest APK İndir

Gerçekçi, gerçeğe yakın sürüş deneyimi yaşatmalarıyla dikkat çeken araba simülatörü oyunlarını sevenler Off Road Forest adlı oyunu kesinlikle oynamalı. Bu mobil oyun yarış tutkunlarına göre değil, çevrenin güzelliklerini görerek keyifle araba sürmekten hoşlananlara özel. Otomatik ve manuel viteste kontrol sunan off-road oyununda birçok SUV olarak geçen araçları kullanıyorsunuz.

Oyun her ne kadar ormanda geçse de amaçsızca gezinmiyorsunuz, harita üzerinden takip ederek ulaşacağınız noktalarda verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Free mode, bozkırdan gözünüzü alamayacağınız büyük bir ormanda gezinmenize izin verirken; Multiplayer mode online diğer oyuncularla yarışma fırsatı veriyor. Benzin hayati önem taşıyor. Yola çıkmadan deponuzun full olduğundan emin olun.

Off Road Forest APK Oyun Özellikleri

Gerçekçi araba fizikleri

Otomatik ve manuel vites kontrolü

Orman haritasını en iyi şekilde kullanın.

Çok oyunculu mod

Gerçekçi bozkır

Çalışma sistemi

Yakıt sistemi

Nitelikli SUV modelleri

İçten sürücü ve dıştan üçüncü şahıs kamera

Uzun ve kısa far

Kontak açma/kapama

İkaz lambaları

Off Road Forest PC İndir

BlueStacks, Android sürüş simülatörü oyunlarından Off-road Forest’ı bilgisayarda oynamak için en iyi program. BlueStacks’i yükledikten sonra Google hesabınızla Google Play Store’a giriş yapıyor ve arama bölümüne Off-Road Forest yazıyorsunuz. Arama sonuçlarında çıkmazsa, yukarıdan indirdiğiniz Off Road Forest APK dosyasını BlueStacks ana ekranına sürükleyip bırakarak da oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra ana ekrandaki simgeye tıklayarak Off Road Forest’ı dokunmatik kontroller yerine klavyeyle daha rahat oynayabilirsiniz.