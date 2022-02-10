Off Road Forest APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.00 MB
- Üretici Catsbit Games
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Off Road Forest APK Android sürüş simülatörü oyununda ormanda SUV araçları kullanıyoruz. Araba simülasyonu oyunları oynuyorsanız denemelisiniz.
Off Road Forest APK, simülasyon tarzında araba oyunlarını seven off-road araçlarına özel ilgi duyan mobil oyuncularına ilgisini çekecek yapımlardan.
Simülasyon oyunları geliştiren Catsbit Games’e ait olan Off-Road Forest, hem serbest sürüş hem de multiplayer oyun modu sunuyor. Kimseyle yarışmadan ormanda birbirinden etkileyici off-road araçlarını sürdüğünüz Android oyununda birçok görev de sizleri bekliyor.
Off Road Forest APK İndir
Gerçekçi, gerçeğe yakın sürüş deneyimi yaşatmalarıyla dikkat çeken araba simülatörü oyunlarını sevenler Off Road Forest adlı oyunu kesinlikle oynamalı. Bu mobil oyun yarış tutkunlarına göre değil, çevrenin güzelliklerini görerek keyifle araba sürmekten hoşlananlara özel. Otomatik ve manuel viteste kontrol sunan off-road oyununda birçok SUV olarak geçen araçları kullanıyorsunuz.
Oyun her ne kadar ormanda geçse de amaçsızca gezinmiyorsunuz, harita üzerinden takip ederek ulaşacağınız noktalarda verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Free mode, bozkırdan gözünüzü alamayacağınız büyük bir ormanda gezinmenize izin verirken; Multiplayer mode online diğer oyuncularla yarışma fırsatı veriyor. Benzin hayati önem taşıyor. Yola çıkmadan deponuzun full olduğundan emin olun.
Off Road Forest APK Oyun Özellikleri
- Gerçekçi araba fizikleri
- Otomatik ve manuel vites kontrolü
- Orman haritasını en iyi şekilde kullanın.
- Çok oyunculu mod
- Gerçekçi bozkır
- Çalışma sistemi
- Yakıt sistemi
- Nitelikli SUV modelleri
- İçten sürücü ve dıştan üçüncü şahıs kamera
- Uzun ve kısa far
- Kontak açma/kapama
- İkaz lambaları
Off Road Forest PC İndir
BlueStacks, Android sürüş simülatörü oyunlarından Off-road Forest’ı bilgisayarda oynamak için en iyi program. BlueStacks’i yükledikten sonra Google hesabınızla Google Play Store’a giriş yapıyor ve arama bölümüne Off-Road Forest yazıyorsunuz. Arama sonuçlarında çıkmazsa, yukarıdan indirdiğiniz Off Road Forest APK dosyasını BlueStacks ana ekranına sürükleyip bırakarak da oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra ana ekrandaki simgeye tıklayarak Off Road Forest’ı dokunmatik kontroller yerine klavyeyle daha rahat oynayabilirsiniz.