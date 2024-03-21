ArkSigner, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz pratik bir e-imza uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlar için E-imza uygulamaları arasında yer alan ArkSigner, elektronik imza işlemlerini kolaylaştırıyor. İstediğiniz bir belgeye istediğiniz cihazdan imza atabilir veya diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Belgelerinizi tek tuşla imzalamak istiyorsanız, Connect2Sign adlı kart okuyucusuna sahip olmanız gerekiyor.

ArkSigner mühendisleri tarafından geliştirilen bu kart okuyucu sayesinde e-imza işlerinizi tek tuşla yapabilir ve kaydedebilirsiniz. PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTLM ve daha birçok belge türünde çalışmalarınızı rahatlıkla yapın.

Bluetooth Kart Okuyucu İle E-imza Nasıl Atılır?

İmza atmak istediğiniz belgeyi seçin

Kart okuyucunuzdaki butona basın

Cihazınızı Bluetooth ile mobil cihazınıza bağlayın

Ekrandaki imza işlemlerinizi onaylayın

ArkSigner İndir

E-imza, iş dünyasındaki insanlar için büyük bir olanaktır. Gönderilen belgeleri otomatik olarak imzalamak için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Tek bir tuş ile belgelerinizi rahatlıkla imzalayabilir ve cihazınıza kaydedebilirsiniz. Arayüz konusunda kullanıcıları zorlayan bir yapıya sahip olsa da, biraz deneyimden sonra rahatlıkla alışabilirsiniz.

Bilgisayarlarınızdan veya mobil cihazlarınızdan belgelerinizi imzalamak ArkSigner ile çok kolaylaşıyor. Eğer siz de belge işlemlerinizi gerçekleştirmek ve e-imza atmak istiyorsanız ArkSigner indirebilirsiniz.