Old School Rally
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Frozen Lake Games
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Old School Rally, eski retro tarzı görselliği ve mekanikleri oyunculara sunmayı hedefleyen bir yarış oyunudur.
Oyunculara eski tarzda grafikleri ve oynanış yapısını sunan Old School Rally, bilgisayarlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir ralli oyunudur. Baktığımız zaman pek de bir özel görüntüsü olmasa da aslında içerdiği retro tarzıyla alıcısına ulaşmaktadır. Nostaljik havayı oyunculara iyi bir şekilde yansıtan Old School Rally, henüz daha erken erişimde olmasına rağmen oyuncular tarafından epey beğenilmişe benziyor.
90'ların sonundaki ralli macerası artık bilgisayarlarınızda. Eskiden keyifle ve büyük heyecanla izlediğiniz yarışları artık istediğiniz aracı seçerek oynayabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki ralli pistlerinde, toprak, kar ve asfalt zeminlerde yarışın!
Geçmişin en iyi arabalarını seçebilir, farklı kamera açılarında kontrol edebilir ve yarışlarda iyi performans sergileyebilirsiniz.
Old School Rally İndir
Siz de eski ralli heyecanını yeniden yaşamak ve yarışlarda bir numara olmak istiyorsanız, Old School Rally indirebilirsiniz.
Old School Rally Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 1.6 GHz veya AMD eşdeğeri
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia 6800 or ATI X1300 ya da Intel HD3000
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan