Old School Rally, eski retro tarzı görselliği ve mekanikleri oyunculara sunmayı hedefleyen bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara eski tarzda grafikleri ve oynanış yapısını sunan Old School Rally, bilgisayarlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir ralli oyunudur. Baktığımız zaman pek de bir özel görüntüsü olmasa da aslında içerdiği retro tarzıyla alıcısına ulaşmaktadır. Nostaljik havayı oyunculara iyi bir şekilde yansıtan Old School Rally, henüz daha erken erişimde olmasına rağmen oyuncular tarafından epey beğenilmişe benziyor.

90'ların sonundaki ralli macerası artık bilgisayarlarınızda. Eskiden keyifle ve büyük heyecanla izlediğiniz yarışları artık istediğiniz aracı seçerek oynayabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki ralli pistlerinde, toprak, kar ve asfalt zeminlerde yarışın!

Geçmişin en iyi arabalarını seçebilir, farklı kamera açılarında kontrol edebilir ve yarışlarda iyi performans sergileyebilirsiniz.

Old School Rally İndir

Siz de eski ralli heyecanını yeniden yaşamak ve yarışlarda bir numara olmak istiyorsanız, Old School Rally indirebilirsiniz.

Old School Rally Sistem Gereksinimleri