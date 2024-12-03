Once Alive'da terk edilmiş HaustVille kasabasının sırlarını keşfedin. Bu sinematik birinci şahıs macera oyununu hemen indirerek gizemi çözün!

Kemal Tavus - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cem Boray Yıldırım tarafından geliştirilen ve GameDev.ist tarafından yayınlanan Once Alive, oyuncuları kıyamet sonrası bir dünyada derin bir hikayeye sürüklüyor. 18 Kasım 2024'te piyasaya sürülen bu birinci şahıs macera oyunu, sinematik anlatımı ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor.

Oyunun hikayesi, dünya genelinde yayılan ölümcül bir virüsün insanlığı yok etmesinden 16 yıl sonrasını konu alıyor. Oyuncular, kardeşi Daniel ile birlikte hayatta kalan son kişiler olduklarına inanan James karakterini kontrol ediyor ancak hayatta kalanların toplandığına dair bir davet aldıklarında, her şeyi geride bırakıp HaustVille adlı terk edilmiş yerleşim yerine doğru yola çıkıyorlar.

Vardıklarında köyün gizemli ve ürkütücü atmosferiyle karşılaşıyorlar. Biz de çevreyi keşfederek son hayatta kalanların nasıl ortadan kaybolduğunun gizemini çözmeye çalışıyoruz.

Once Alive İndir

Hemen Once Alive indirin ve bu hikayeyi bir an önce tecrübe edin.

Once Alive Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8 ya da sonrası

: Windows 8 ya da sonrası İşlemci : New Intel i3 or old Intel i5 / AMD Ryzen 5 3500U

: New Intel i3 or old Intel i5 / AMD Ryzen 5 3500U Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1650 4GB / AMD RX 570 4GB

: NVIDIA GTX 1650 4GB / AMD RX 570 4GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

: 15 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Grafik Modu: FHD (1080p), Düşük Kalite, 40 fps Yükseltici: FSR Dengeli





