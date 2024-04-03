Once Human
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Starry Studio
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Once Human ile tekinsiz bir açık dünya da sizleri bekliyor. Hemen Once human indirin ve bu zorlu hayatta kalma mücadelesiyle kendinizi sınayın.
Starry Studio tarafından geliştirlen ve yayınlanan Once Human 2024’ün 3. çeyreği içerisinde oyuncularla buluşacak. Pek çok oyuncunun ilgiyle beklediği bu oyun kıyamet sonrası bir dünyada geçen ve oyuncuları zorlu koşullar, diğer dünya yaratıkları ve acımasız insanlık arasında gezinmeye zorlayan bir oyunudur.
Kıyametin her şeyi değiştirdiği bu oyunda insan, hayvan, bitki kısacası her şey Stardust isimli bir uzaylı yaratık tarafından istila edildi. Bir meta-insan olarak Stardust’ın gücünü kullanabiliyoruz ve içinde bulunduğumuz dünya kaos içerisindeyken tek umut biziz.
Once Human olduka etkileyici gözüken bir oyun. Çok oyunculu yapısı, eşli oynamaya izin vermesi ve daha pek çok özelliğinden ötürü kalabalık bir oyuncu grubunun ilgisini çekmiş gibi gözüküyor. Bakalım Once Human başarılı bir yapım olabilecek mi?
Once Human İndir
Once Human indirilmeye açılmadı ancak 2024’ün 3. çeyreğinde çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasını ziyaret edip Once Human’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.
Once Human Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 750ti 4G / AMD Redeon RX550
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan