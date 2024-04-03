Once Human ile tekinsiz bir açık dünya da sizleri bekliyor. Hemen Once human indirin ve bu zorlu hayatta kalma mücadelesiyle kendinizi sınayın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Starry Studio tarafından geliştirlen ve yayınlanan Once Human 2024’ün 3. çeyreği içerisinde oyuncularla buluşacak. Pek çok oyuncunun ilgiyle beklediği bu oyun kıyamet sonrası bir dünyada geçen ve oyuncuları zorlu koşullar, diğer dünya yaratıkları ve acımasız insanlık arasında gezinmeye zorlayan bir oyunudur.

Kıyametin her şeyi değiştirdiği bu oyunda insan, hayvan, bitki kısacası her şey Stardust isimli bir uzaylı yaratık tarafından istila edildi. Bir meta-insan olarak Stardust’ın gücünü kullanabiliyoruz ve içinde bulunduğumuz dünya kaos içerisindeyken tek umut biziz.

Once Human olduka etkileyici gözüken bir oyun. Çok oyunculu yapısı, eşli oynamaya izin vermesi ve daha pek çok özelliğinden ötürü kalabalık bir oyuncu grubunun ilgisini çekmiş gibi gözüküyor. Bakalım Once Human başarılı bir yapım olabilecek mi?

Once Human İndir

Once Human indirilmeye açılmadı ancak 2024’ün 3. çeyreğinde çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasını ziyaret edip Once Human’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

Once Human Sistem Gereksinimleri