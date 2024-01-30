AI destekli Opus Clip APK uygulamasında, uzun videolarınızı kısa kliplere dönüştürün ve sosyal medyada paylaşın!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Elinizdeki fazlaca uzun videoları viral kısa videolara dönüştürmek istiyorsanız, Opus Clip APK tam aradığınız uygulama olabilir. Uygulama içerisinde yapay zekadan yardım alarak, birkaç dakika içerisinde kısa videolar oluşturabilirsiniz.

Yüz algılama, otomatik altyazı oluşturma ve emoji oluşturma gibi özellikleri yapay zeka sayesinde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Opus Clip, videolarınızdaki en çekici kısımları analiz eder ve bu kısımları kısa videolara dönüştürür. Uzun videolarınızdan sadece bir tane kısa video oluşturmaz. Yaklaşık her videodan 5-6 adet kısa video oluşturan Opus Clip APK, oluşturduğu bu videolara da virallik puanı atar. Bu puanlara bakarak, videolarınızın ne kadar potansiyel içerdiğini de görebilirsiniz.

OpusclipAI Video Advice

Tüm bunların yanı sıra, odak ve yüz tanımlama sistemine gelecek olursak; videonuzdaki odak noktası her neyse oraya odaklanır ve izleyici etkileşimini artırır. Örneğin videonuzda bir konuşmacı varsa, konuşmacının yüzünü her zaman videonun merkezinde tutar.

Sosyal medyada gördüğünüz kısa videoların nasıl oluşturulduğunu öğrenmek istiyorsanız, Opus Clip APK indirin ve gelişmiş AI sayesinde uzun videolarını tek tıklamayla kısa videolara dönüştürün.

OpusclipAI Video Advice Öne Çıkan Özellikleri