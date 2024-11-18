Parking World: Build & Manage, gelişmiş NPC davranışlarına ve gerçekçi senaryolara ev sahipliği yapan bir otopark işletme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnşa etme simülasyon oyunları arasında yer alan Parking World: Build & Manage, kendi otopark işletmenizi kurabildiğiniz sürükleyici bir oyundur. Herhangi bir hedefe bağlı kalmadan sonsuza kadar ilerleyebilir ve otopark imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Şehirdeki park yeri sorununu çözmek için stratejik konumlar belirleyin ve alanınızı en iyi şekilde kullanın.

Parking World oyununda, neredeyse her senaryoyla karşılaşabilirsiniz. Park ihlallerinden nerden çıktığı belli olmayan yangınlara kadar, her türlü sorunu giderin. Müşterileriniz park etmeyi bilmiyorsa, öğretebilir ve ekstra kazanç sağlayabilirsiniz.

Parking World: Build & Manage İndir

Küçük bir alanda başladığınız işletmenizi katlı bir otoparka kadar yükseltebilirsiniz. Daha büyük otoparkları idare etmek için personeller tutabilir, otomatlar kurabilir ve taleplere göre hareket edebilirsiniz.

Parking World: Build & Manage'de, gelişmiş bir NPC davranışı bulunuyor. Tüm bu yapay zeka davranışlarını hem araçlarda hem de insanlarda görebilirsiniz. Oyun boyunca yaşanan tüm olaylar, oyunculara gerçekçi ve zorlu hissettirecektir.

Sadece araçları değil, aynı zamanda insanları da düşünmek zorundasınız. Otoparkınıza tuvaletler kurmalı ve temel ihtiyaçları karşılamalısınız. Siz de Parking World: Build & Manage indirin ve en sürükleyici simülasyon oyunlarından birini deneyimleyin!

Parking World: Build & Manage Sistem Gereksinimleri