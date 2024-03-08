Kendi aracınızı kapsamlı seçeneklerle özelleştirebildiğiniz Pasat City APK'da, arkadaşlarınızla online oyunlara katılın ve Android cihazlarınızda drift keyfi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte araçlarınızı modifiye ederek açık dünyada yarışabileceğiniz Pasat City APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. PtronPlay Digital tarafından geliştirilen bu araba simülasyon oyunu, basit mekaniklere ve gerçek hayattan araçlara ev sahipliği yapıyor.

Pasat City APK, adından da tahmin edebileceğiniz üzere Volkswagen grubundaki Passat modelini içerisinde barındırıyor. Oyuncular, gerçekçi araç görünümleri sayesinde hem eğlenceli anlar yaşayabilir hem de aracını istediği gibi özelleştirebilir. Aracınızın jantlarını, görünümünü, çamurluklarını, egzozlarını ve daha aklınıza ne geliyorsa istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz.

Geliştirici ekibin diğer oyunlarını oynadıysanız, aynı çizgi üzerinde gittiğini göreceksiniz. Gerçekçi araçları konu alan bu oyunlarda, arkadaşlarınızla veya tek başınıza keyifli sürüş deneyimi yaşayabilir ve araçlarınızı modifiye edebilirsiniz.

Pasat City APK İndir

Passat City APK'nın kontrollerine yakından bakacak olursak; basit araba oyunlarındaki kontrol yapısını içerisinde barındırmaktadır. İlk defa oynayanlar için direksiyon kontrolü biraz hızlı gelse de, gitgide kolayca alışacaksınız.

Evet, araçlarınıza ve kontrollerinize alıştığınıza göre, artık haritaya giriş yaparak drift atmaya başlayabilirsiniz. Yeni eklenen drift seçenekleri ve yeni haritaları sayesinde, arkadaşlarınızla keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Eğer siz de araba simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Pasat City APK'yı indirerek, Passat aracınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve online oyunlara katılabilirsiniz.

Pasat City APK Özellikleri