Kripto madenciliği yapabileceğiniz Pi Network APK, kullanıcılara her 24 saatte 0,1 Pi kazanmalarına olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 35 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pi Network APK, telefonunuzdan kripto madenciliği yapabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. Pi Network kripto para birimini doğrudan telefonunuzdan çıkarmak için uygulamaya günlük olarak giriş yapmalısınız. Evet, tek yapmanız gereken sadece giriş yapmak ve her 24 saatte bir 0,1 Pi kazancınızı almaktır.

Pi Network APK'ya giriş yapıp hesabınızı oluşturduktan sonra tüm işlemleri halletmiş olacaksınız. Zaman geçtikten sonra uygulamaya tekrardan girip kazancınızı almak yeterlı olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra 24 saatlik sürecinizin tekrardan geldiğini öğrenmek istiyorsanız, Pi Network uygulamasının bildirimlerini açabilir ve her döngüde bildirim alabilirsiniz.

Pi Network APK İndir

Pi Network APK, her ne kadar bir madencilik uygulaması olarak ön plana çıksa da, içerisinde kripto cüzdanı olarak işlev gören bir özelliği de kullanıcılara sunmaktadır. Madencilik yaparak kazandığınız Pi coinlerinizi bu cüzdanda biriktirebilir ve ayrıca kullanıcılar arasında Pi transferi yapabilirsiniz.

İstediğiniz bir kullanıcıya kendi kripto paranızı gönderebilir ve alabilirsiniz. Siz de Pi Network APK indirerek, telefonunzudan kolayca kripto mandenciliği yapın ve kendi cüzdanınızı yönetin!