PlateUp! ile nefis yemekler yapın ve servis edin. Roguelite türünde kalıcı ilerlemeli bir yemek yapma serüveni sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

It's happening tarafından geliştirilen ve Yogscast Games tarafından yayınlanan PlateUp! 2022 yılında yayınlandı. Son derece eğlenceli bir oyun olan PlateUp! eşli oynayabileceğiniz bir yönetim ve aşçılık oyunudur.

Prosedürel olarak oluşturulmuş mekanlarda yemekler yapıp servis ettiğimiz, restoranlar tasarlayıp dekore ettiğimiz bu oyun son derece komik ve eğlencelidir. Arkadaşlarla oynamak için ideal bir yapım olan PlateUp! muzip bir oyundur.

Dört oyuncuya kadar destek sağlayan PlateUp! kaos dolu mutfak anıları biriktirmek için ideal. Her şeyi tek başınıza yapmaya çalışabilirsiniz ancak işini bilen arkadaşlar ile bu oyun oynandığı zaman daha çok keyif verecektir. Çok çeşitli ana yemekler, garnitürler, soslar, malzemeler, tatlılar ve aperitifler sunan bu oyun iş birliğine dayalıdır.

Öğrenmesi ve oynaması çok keyifli olan bu oyunda yer yer tadınız kaçabilir ve arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz. Çok doğal bir durum olsa da herkese görevini yapması için telkin etmek en iyisidir.

PlateUp! İndir

Hemen arkadaşlarınızla birlikte PlateUp! indirin ve yemek yapmaya başlayın. Arkadaşlığınızın bozulmaması için görevinizi doğru ve en iyi şekilde yapın.

PlateUp! Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Quad Core I5 ya da AMD eş değeri

: Quad Core I5 ya da AMD eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD Graphics 530 ya da eş değeri

: Intel HD Graphics 530 ya da eş değeri Depolama: 2 GB kullanılabilir alan