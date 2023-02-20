PotatoVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50.70 MB
- Üretici FASTPOTATO PTE. LTD
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Hızlı ve özel bir VPN proxy hizmeti arayışında olan kişiler için güvenilir bağlantı sağlayabilen uygulamalardan biri PotatoVPN
PotatoVPN, erişim engeli sorunu yaşanan tüm sitelere güvenilir bir şekilde bağlanmak için ideal bir uygulama olarak öne çıkıyor. Güvenli bağlantı imkanının yanı sıra hızlı ve özel bir proxy hizmeti olması, kullanıcılara iyileştirilmiş bir deneyim sunuyor.
PotatoVPN Windows Sürüm İndir
VPN uygulaması, sayfalar ve bağlantılar arası gezinme sürecini güvenilir ağlar üzerinden gerçekleştiriyor. Küresel sunucuların yanı sıra 6 farklı ülkenin proxy sunucularına da kolayca bağlanabiliyor. Yüksek kaliteli ve performans hızı ile birlikte kullanıcı kitlesini de her geçen gün artırıyor.
Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda tamamen anonim bir şekilde sayfalar arasında dolaşma imkanı tanıyor. "En iyi" ve "Sınırsız" hizmet sunma politikası ile ilerleyen PotatoVPN, tüm olanaklarını ücretsiz bir şekilde sunuyor.
ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Hindistan ve Singapur gibi 6 ülkenin VPN proxy sunucularına bağlanılabiliyor. Ücretsiz versiyonunda reklamlı kullanım mevcut olsa da hız ve performans olarak son derece başarılı bir deneyim yaşatıyor.
PotatoVPN Özellikleri
- Kişisel verileri koruma
- IP adresi gizleme
- 6 ülkenin VPN sunucusu
- Ücretsiz kullanım
- Hızlı ve yüksek kalitede performans
- Yüksek şifreleme
- Çevrimiçi gizliliği koruma
PotatoVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50.70 MB
- Üretici FASTPOTATO PTE. LTD
-
PotatoVPN ile hızlı ve güvenli bir şekilde erişim engeli olan sitelere erişebilirsiniz.
Hızlı ve özel bir VPN proxy hizmeti arayışında olan kişiler için güvenilir bağlantı sağlayabilen uygulamalardan biri PotatoVPN. Tüm bağlantılar ve sayfalar arası gezinme sürecini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için çeşitli konumlar sunuyor. Küresel sunucularla da bağlantı hızında yüksek bir performans sergiliyor.
PotatoVPN Mac Sürüm İndir
Güvenli ağ ortamında bulunarak her siteye rahat bir şekilde giriş yapılmasını sağlayan PotatoVPN, tamamen anonim bir kullanım imkanı tanıyor. "En iyi ve sınırsız" olma konusundaki iddiasını performansıyla kanıtlayarak dünyanın her yerinden kullanıcı kitlesini genişletiyor.
6 ana ülkenin VPN proxy sunucularını ücretsiz bir şekilde sunuyor. ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Hindistan ve Singapur ülkelerinin sunucularına bağlanma seçenekleri mevcut. Ücretsiz kullanımda reklamlı bir akış gerçekleşiyor.
IP adresini değiştirerek anonim gezinme şansı tanıyor. Her zaman ve her yerde yüksek şifreleme yeteneği ile bağlantı gerçekleştiriyor. Çevrimiçi gizliliği korumaya yönelik sıkı önlemler alıyor. Tüm sitelerde gerçekleştirilecek işlemleri güvence altına alıyor. Yüksek kalitede bir hizmet sunabilmek için kişisel verileri güvence altına alıyor.
PotatoVPN Özellikleri
- Otomatik en hızlı sunucuya bağlantı
- 6 ülkenin VPN sunucusunu ücretsiz kullanma
- Kişisel verileri koruma
- IP adresi gizleme
- Ultra yüksek hızda bağlantı