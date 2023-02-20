Hızlı ve özel bir VPN proxy hizmeti arayışında olan kişiler için güvenilir bağlantı sağlayabilen uygulamalardan biri PotatoVPN

Hasan Okçu - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PotatoVPN, erişim engeli sorunu yaşanan tüm sitelere güvenilir bir şekilde bağlanmak için ideal bir uygulama olarak öne çıkıyor. Güvenli bağlantı imkanının yanı sıra hızlı ve özel bir proxy hizmeti olması, kullanıcılara iyileştirilmiş bir deneyim sunuyor.

PotatoVPN Windows Sürüm İndir

VPN uygulaması, sayfalar ve bağlantılar arası gezinme sürecini güvenilir ağlar üzerinden gerçekleştiriyor. Küresel sunucuların yanı sıra 6 farklı ülkenin proxy sunucularına da kolayca bağlanabiliyor. Yüksek kaliteli ve performans hızı ile birlikte kullanıcı kitlesini de her geçen gün artırıyor.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda tamamen anonim bir şekilde sayfalar arasında dolaşma imkanı tanıyor. "En iyi" ve "Sınırsız" hizmet sunma politikası ile ilerleyen PotatoVPN, tüm olanaklarını ücretsiz bir şekilde sunuyor.

ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Hindistan ve Singapur gibi 6 ülkenin VPN proxy sunucularına bağlanılabiliyor. Ücretsiz versiyonunda reklamlı kullanım mevcut olsa da hız ve performans olarak son derece başarılı bir deneyim yaşatıyor.

PotatoVPN Özellikleri