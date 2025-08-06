Prison Escape Simulator 3D APK, oyunculara kapsamlı bir kaçış deneyimi sunan bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android simülasyon oyunları arasında yer alan Prison Escape Simulator 3D APK, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız bir macerayı sizlere sunuyor. Zorlu ve kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunan bu oyunda, hücrenizi bir kaçış yolu olarak kullanmalı ve asla yakalanmamalısınız.

Elinizdeki eşyaları farklı mahkumlarla takas ederek kaçabileceğiniz araç gereçlere erişebilirsiniz. İyi bir kürek alın, kazmaya başlayın ve çıkardığınız toprakları yok edin. Gardiyanlar sürekli sizi takip ettiği için çok dikkatli olmalısınız. Lakin bazı gardiyanlar rüşvet kabul edebilir. Bu nedenle, kaçmak için daha fazla süre kazanabilir ve yakalanma korkunuzu azaltabilirsiniz.

Elinizdeki tuvalet kağıtlarını diğer mahkumlarla takas ederek, kepçe veya kazma gibi aletlere erişebilirsiniz. Kazım işleminizi her durduğunuz anda üzerini kapatın, normal davranın ve şüpheyi üstünüze çekmeyin.

Prison Escape Simulator 3D APK İndir

Kapsamlı içerikleriyle ön plana çıkan Prison Escape Simulator 3D, oyunculara bir kaçış simülatörünün daha da ötesini sunmayı hedefliyor. Oyun içerisinde ticaret yapacak, yakalanmamak için rol yapacak ve kaçmaya çalışacaksınız. Ayrıca, gardiyanın ne zaman hücrenize uğrayacağını sağ üstteki sayaçtan görebilir ve ona göre kaçış işleminizi duraklatabilirsiniz.

Oynanış açısından piyasadaki tüm simülasyon oyunlarıyla neredeyse aynı yapıda olan Prison Escape Simulator 3D APK, görsel tarafta da tatmin edici bir deneyim sunmaktadır.

Siz de Prison Escape Simulator 3D APK indirin ve yüksek güvenlik önlemleriyle korunan hapishaneden kaçmaya çalışın!