Public Transport Simulator Coach APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir otobüs sürme oyunu. Otobüs simülatörü internetsiz oynanır.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Public Transport Simulator Coach APK Android platformunda en çok indirilen otobüs simülatörü, otobüs sürme oyunları arasında.

Sadece Google Play Store’da 50 milyon indirmeyi geçen otobüs simülasyonu oyununda gerçekte olduğu gibi yolcuları alıp istedikleri yerde indirerek günleri geçiriyorsunuz. Bir sürüş simülasyonu oyununa göre oldukça kaliteli grafikler sunan ve detaylarıyla etkileyen Public Transport Simulator Coach APK indirme seçeneğiyle sizlerle.

Public Transport Simulator Coach APK İndir

Public Transport Simulator Coach APK Android oyunda yolcu otobüslerini sürüyorsunuz. Göreviniz oldukça basit; insanları gidecekleri yere ulaştırmak. Hepsi son derece özelleştirilebilir ve gerçeğiyle birebir modellenmiş otobüsler şoförünü bekliyor. İnsanları terminalden alın ve gidecekleri yere götürün. Yolcuları kazasız belasız istedikleri noktaya ulaştırmayı başarırsanız yeni otobüsler satın almak veya mevcut otobüsünüzü yenilemek ve ayar yapmak için ihtiyacınız olacak parayı kazanacaksınız.

Yalnızca otobüs sürmekten sıkıldıysanız, taksi gibi farklı araçlar da kullanmak istiyor ve görev bazlı oyun modları ilginizi çekerse Public Transport Simulator APK Android oyununu oynamalısınız.

Kimler bu Android oyunu indirmeli?